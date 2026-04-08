Senado aprueba jornada laboral de 40 horas; trabajadores checarán de forma electrónica

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general con unanimidad de 104 votos a favor y en lo particular con 87 votos a favor de Morena, PAN, PVEM y PT y 18 en contra de PRI y Movimiento Ciudadano (MC), cambios a la Ley Federal del Trabajo, para reglamentar la jornada laboral de 40 horas, que será plenamente efectiva hasta 2030.

La norma reglamentaria, que fue turnada a la Cámara de Diputados, se armoniza a la reforma constitucional en la materia aprobada semanas atrás en el Congreso de la Unión.

PRI y MC propusieron que reforma aplicara de inmediato, con dos días de descanso a la semana establecidos en la misma norma legislativa, y al no ser apoyada su propuesta por los otros grupos, votaron en contra en lo particular.

Este dictamen reforma la Ley Federal del Trabajo en los artículos 59, 61, 66, 68, 69, 71, segundo párrafo y 132, fracciones XXXII y XXXIII, a efecto de reducir la jornada laboral en México.

El decreto avalado plantea una disminución progresiva de la jornada laboral, con el objetivo de alcanzar las 40 horas laborales en 2030, a portar de las 48 actuales, por lo que cada año se reducirán 2 horas en un proceso gradual que busca permitir que empresas y sectores productivos se adapten a las nuevas condiciones sin afectar su operación.

Uno de los puntos clave del dictamen es que la reducción de horas no implicará una disminución en el salario de las y los trabajadores, garantizando así la protección de sus ingresos.

La propuesta ha sido impulsada como una medida para mejorar la calidad de vida, promover el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y alinearse con estándares laborales internacionales.

Reducción progresiva de la Jornada Laboral:

- 2027: 46 horas

- 2028: 44 horas

- 2029: 42 horas

- 2030: 40 horas

Objetivos

La idea es que cada año se reduzcan 2 horas a la semana, partiendo del esquema actual de 48 horas.

Esto permitirá:

- Ajustar horarios laborales poco a poco

- Reorganizar turnos en empresas

- Mantener el mismo salario, pese a trabajar menos horas

- Evitar impactos bruscos en la productividad.

Horas extras:

El decreto establece que las horas extra se pagarán al doble del salario ordinario. No podrán exceder 12 horas semanales. Se distribuirán en un máximo de cuatro días.

En caso de rebasar ese límite, el tiempo adicional deberá pagarse al triple y no podrá superar cuatro horas extra por semana.

Reloj para checar

Además, se incorpora la obligación de que los empleadores registren de forma electrónica las jornadas laborales, lo que busca dar mayor transparencia y facilitar la supervisión por parte de las autoridades.

Durante la discusión, un grupo de trabajadores ingresó al recinto para manifestar su rechazo a la redacción del dictamen, al considerar que deja fuera una de las demandas más importantes como garantizar dos días de descanso obligatorios.

Algunos legisladores coincidieron en esta preocupación y adelantaron que buscarán modificar el contenido en la siguiente etapa del proceso legislativo.

Posturas de los partidos

La presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos, del PT, aseguró que trabajar menos horas en mejores condiciones produce más y mejor, pues una sociedad con tiempo genera un tejido social saludable y fuerte.

Además, dijo que se genera un impacto económico positivo, por ello, alcanzar la jornada laboral de 40 horas en México impactará en una primera etapa a más de 13 millones de personas.

El verdadero desarrollo no se mide en horas trabajadas, sino en calidad de vida, por eso estas reformas establecen reglas claras para brindar certeza jurídica a las y los trabajadores del país, y así hacer posible la reducción gradual de la jornada laboral sin una disminución de salario ni de prestaciones”, puntualizó.

Raymundo Bolaños Azocar, del PAN, manifestó el respaldo de su grupo parlamentario a la reforma; sin embargo, advirtió que aún persiste el reclamo de los trabajadores del país de contar con dos días obligatorios de descanso a la semana, además de que la disposición relativa a las horas extraordinarias laborales provocará que los trabajadores ganen menos por más trabajo.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, dijo que la reducción de la jornada laboral debe traducirse en mejores condiciones de descanso, salud y equilibrio en la vida personal.

No obstante, subrayó, el proyecto discutido no cumple con el objetivo de forma integral, ni con las demandas de las y los trabajadores, ya que no dice de manera expresa que las personas gocen de dos días de descanso.

El Pleno del Senado rechazó cuatro propuestas de modificación presentadas por senadoras y senadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI.

jcp