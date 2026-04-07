Aprehenden y vinculan a proceso a agresor de adolescente autista en Hidalgo

A casi tres semanas de ocurridos los hechos, autoridades lograron la aprehensión y vinculación a proceso de un hombre señalado como probable responsable de agredir a un adolescente con espectro autista en el municipio de Pachuca.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo cuando se registró una agresión en un fraccionamiento de la colonia San Antonio el Desmonte, donde el menor de edad fue atacado de dos violentas patadas, una de ellas en el rostro, de acuerdo con el video de una cámara de seguridad.

Todo ocurrió presuntamente porque los animales de compañía del joven autista ladraron al can del agresor.

Tras las indagatorias realizadas durante los días posteriores, agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Oriente reunieron datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión contra el presunto agresor, identificado con las iniciales A. A. R. N. Dicha orden fue concedida por la autoridad judicial.

La detención se concretó días después en el Barrio La Reforma, en el municipio de Ixmiquilpan, donde elementos de la División de Investigación ejecutaron el mandato judicial.

Posteriormente, el imputado fue presentado ante un juez de control, quien durante la audiencia inicial determinó vincularlo a proceso con base en los datos expuestos por la representación social. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Como parte del proceso legal, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración de pruebas antes de definir su situación jurídica definitiva.

fdm