Amedrentaba a un ciudadano que se negó a comprarle drogas en NL; ya cayó

Un hombre fue capturado cuando ofrecía sustancias ilícitas a ciudadanos en la vía pública en Linares, Nuevo León.

El sospechoso fue capturado por elementos del Grupo de Coordinación en la colonia Tepeyac, en el referido ayuntamiento.

Los sucesos se registraron cuando efectivos de la policía de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la policía municipal recibieron un reporte anónimo en el cual aseguraban que el ahora investigado, había amedrentado a un ciudadano que se negó a comprarle las drogas que vendía.

Los agentes comenzaron la búsqueda del presunto narcodistribuidor y lo localizaron en el cruce de Loma Larga y Microondas en el referido sector.

El hombre fue identificado como Édgar "N", de 19 años, quien entre sus pertenencias traía 36 dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal, 24 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, dinero en efectivo e instrumentos de pesaje.

El sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.