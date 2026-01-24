Avión en el AICM vino por Wedding

El avión Boing 757-200 del Departamento de Justicia de Estados Unidos que aterrizó el pasado miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México partió del territorio nacional con Ryan James Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico bajo el amparo del Cártel de Sinaloa. Lo llevaron a Los Ángeles, California, donde rendirá cuentas ante la justicia.

El jueves, especialistas en aviación advirtieron en redes sociales que la aplicación Flightradar24 había registrado el vuelo con matrícula N874TW, un avión del Departament of Justice, que había partido desde la Base Conjunta de Andrews en Maryland de Estados Unidos, y aterrizado en el AICM.

Este viernes, esa misma aeronave despegó del AICM con destino al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, de dónde descendió el exatleta olímpico, esposado y escoltado por agentes del FBI. Junto al Boing del Departamento de Justicia, el director del FBI, Kash Patel ofreció una conferencia de prensa en la que comparó a Ryan Wedding con un “Pablo Escobar o el Chapo Guzmán moderno”.