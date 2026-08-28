Aves y poca visibilidad provocan aterrizaje de emergencia del gobernador de Chiapas (VIDEO)

El helicóptero en el que viajaba el gobernador del estado Eduardo Ramírez, estuvo a punto de realizar un mal aterrizaje debido al cruce de aves y la poca visibilidad cuando descendía en el campo de fútbol de Pantepec, Chiapas.

La maniobra del piloto evitó un accidente. En la aeronave, aparte del piloto, viajaba el gabinete de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, "para cumplir con la responsabilidad de llegar a los rincones más apartados de Chiapas llevando aulas, agua potable, caminos y demás infraestructura", afirmó el mandatario.

Reproducir El mandatario reconoció públicamente la destreza de la tripulación.

En su cuenta de redes sociales, dijo que gracias a la habilidad y destreza del piloto, pudieron salvaguardar la vida de cada uno de ellos.

"Quiero reconocer a los pilotos por su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitó que esto terminara en un percance mayor".

Luego reflexionó: "Nuestro paso por la vida es fugaz, avanza de manera vertiginosa y no nos damos cuenta de que el día a día se nos va segundo a segundo; se consume el mayor bien inmaterial que es el tiempo que pasamos en esta vida. Sean felices, abracen la vida con humor y mucho amor al prójimo".

El helicóptero es un Bell 212 de 12 plazas, y trasladó al gobernador del estado al municipio de Pantepec como parte de una gira de trabajo, donde reinauguró el camino E.C. (Rayón – Pantepec) – San Isidro Las Banderas, con una inversión superior a los 27 millones de pesos en beneficio de 4 mil 600 habitantes.

Posteriormente, en el mismo helicóptero, se trasladó al municipio de Jitotol, donde supervisó la obra del Sistema de Alcantarillado con una inversión de 21 millones de pesos en beneficio de 3 mil 500 habitantes.