Avanza vivienda; se construyen 274 mil; programa sexenal

Actualmente están en construcción un total de 274 mil de los 1.8 millones de viviendas que el gobierno federal planea construir a través de todas sus instancias gubernamentales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina se presentaron los avances de construcción de vivienda, escrituración y de gestión para la obtención de terrenos para cumplir con la meta de construcción de vivienda en el sexenio.

A la fecha se han entregado 24 mil 500 viviendas ya construidas en el país, puntualizó la titular del Ejecutivo.

“La meta es 1.8 millones de Viviendas para el Bienestar. Se están, o están en construcción, 274 mil viviendas. Están ya contratadas, quiere decir que ya tienen suelo, hay contrato y muy pronto van a iniciar construcción: 604 mil contratadas, de las cuales 274 mil ya están en construcción. Y son 24 mil 500 que ya están entregadas”, expuso la Presidenta desde el Salón Tesorería.

Sheinbaum hizo hincapié en que con la construcción de viviendas nuevas, la reestructuración de deudas de los créditos otorgados por el Infonavit y la reestructuración de créditos, se estima que se podría llegar a beneficiar a más de siete millones de personas que habitan en esas viviendas.

“Además de los poco más de cinco millones de créditos ajustados, 500 mil que dejaron o que ya no deben porque ya habían pagado lo suficiente, y el resto con una disminución muy sustantiva en sus deudas. Y esto significa que estamos atendiendo a 7.8, 6.8, 7 millones de familias con el Programa de Vivienda para el Bienestar”, dijo.

El director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, recordó que la meta es de 500 mil viviendas nuevas y 300 mil mejoramientos. En este sentido, detalló que en 2025 se entregaron 114 mil mejoramientos y se comenzó en 214 predios con un total de 971 hectáreas la construcción de 82 mil 497 viviendas nuevas, de las que las primeras 50 mil serán entregadas a finales de este 2026. Se realizaron 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 entidades.

Mientras que en lo que va del 2026 suman 138 predios equivalentes a 560 hectáreas para 73 mil 490 viviendas que comenzarán su construcción en julio. Adicional a ello se tienen estimadas 155 mil 987 viviendas más en 352 predios con mil 531 hectáreas.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que al 14 de junio se tienen contratadas 460 mil 131 viviendas: 303 mil 909 del 2025 y 156 mil 222 del 2026, además se estima que a finales de este año se sumen 251 mil 325 viviendas. De las viviendas contratadas, 191 mil 368 están en construcción, 140 mil 227 iniciarán entre junio y julio y 128 mil 536 entre agosto y septiembre. Informó que se han colocado 23 mil 281 viviendas en 21 estados, 53 municipios en 91 desarrollos. Agregó que de las personas que adquieren una vivienda 52% son mujeres y 48% hombres.

Sobre la reestructuración realizada por el Infonavit, agregó que fueron 4 millones 856 mil créditos impagables saneados: 457 mil liquidados al 100% y 4 mil 400 con reducciones, pagos fijos y tasas de interés justas. Y como parte del programa Mejoravit, al mes de junio se han colocado cerca de 150 mil créditos de mejoramiento, y se estima que este año la meta sea de 408 mil 120.