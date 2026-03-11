Avanza límite a megapensiones; prevén aval hoy; voto de reforma en Senado

Con el voto unánime de 32 senadores, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado avalaron la reforma constitucional para reducir hasta 80% de las pensiones millonarias a los extrabajadores de élite del sector público.

Este miércoles será avalada por el pleno y aunque en comisiones se aprobó en lo general y en lo particular, panistas, priistas y emecistas anunciaron la presentación de reservas en la discusión del pleno, en temas como el principio de no retroactividad y que los montos sean fijados en UMA, no con el parámetro del salario mensual de la Presidencia de la República.

Ayer mismo, la Mesa Directiva del pleno del Senado dejó en primera lectura la reforma al 127 constitucional, por lo que el pleno estará en posibilidad de aprobarla este miércoles, dado que las reglas internas del Senado establecen que una reforma constitucional debe tener la primera y segunda lecturas en dos sesiones diferentes.

De acuerdo con la información que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dio a conocer en la conferencia presidencial mañanera del 18 de febrero, hay seis mil 292 jubilados que reciben mensualmente más de lo que gana la mandataria federal, incluso hay un caso que gana poco más de un millón de pesos.

La funcionaria federal explicó que son tres mil 504 los jubilados de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro que tienen una pensión superior al salario presidencial; en ese grupo está el extrabajador que gana un millón de pesos al mes.

En Petróleos Mexicanos hay otros 544 extrabajadores que ganan más que la Presidenta de la República; en la Comisión Federal de Electricidad hay otros dos mil 199; en Nacional Financiera son nueve; en el Banco Nacional de Obras son 19 y en el Banco de Comercio Exterior son 22 personas con pensiones millonarias, precisó la secretaria.

Establece en su régimen transitorio que “a partir de la entrada en vigor del presente decreto, todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme a la fracción IV del artículo 127 constitucional, y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, deberán ajustarse al límite establecido en el párrafo segundo de dicha fracción, incluyendo las que se encuentren vigentes”.

Ricardo Anaya Cortés, del PAN, aseguró que es “indefendible” que exfuncionarios ganen pensiones de 300 mil a un millón de pesos; sin embargo, consideró que se deberían establecer sus límites con base en Unidades de Media y Actualización (UMA) y no en el salario del presidente, para que, en caso de que alguno decida bajar su salario, no se afecte la disposición constitucional.

Carolina Viggiano Austria, del PRI, respaldó la reforma constitucional, pero advirtió que el gobierno la empleará en “spots” para informar que se “quitaron las pensiones a los corruptos” sin dar a conocer cuánto, dónde o cuándo se van a aplicar esos recursos; además, “se pone en peligro el principio de legalidad” al tratar de igual forma a trabajadores con diferentes supuestos jurídicos.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, también criticó que el Estado pague pensiones millonarias, pues resta valor al trabajo honesto y erosiona la legitimidad de las pensiones; no obstante, coincidió en que debe establecerse la disposición en UMA y lamentó que la disposición vulnere a unos grupos laborales y haga distinciones a otros, como los militares.

Alejandro González Yáñez, del PT, consideró que la modificación “no trasgrede” el principio de no retroactividad del artículo 14 constitucional, pues recordó que existen antecedentes en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es posible realizar acciones retroactivas en materia de recursos públicos y organización del Estado.

Miles gozan de “pensión dorada”

· Hay seis mil 292 jubilados que reciben mensualmente más de lo que gana la mandataria federal, incluso hay un caso que gana poco más de un millón de pesos.

· En Petróleos Mexicanos hay otros 544 extrabajadores que ganan más que Claudia Sheinbaum.

· Son tres mil 504 los jubilados de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro que tienen una pensión superior al salario presidencial.

· En la Comisión Federal de Electricidad hay otros dos mil 199 que superan ese ingreso.

· En Nacional Financiera son nueve; en el Banco Nacional de Obras, 19, y en el Banco de Comercio Exterior son 22.

Jubilados de CFE rechazan el recorte

VERACRUZ.– La discusión sobre la reforma al Artículo 127 Constitucional abrió un nuevo flanco político en el Congreso: jubiladas y jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtieron que la iniciativa, presentada bajo el argumento de combatir pensiones “excesivas”, podría convertirse en un precedente de retroactividad que afecte a miles de personas adultas mayores y tensione la relación del Legislativo con sectores estratégicos del Estado.

En una carta dirigida a las y los legisladores, el grupo acusó que la narrativa de “privilegios” ha sido utilizada para justificar una reforma que, de aprobarse sin matices, impactaría derechos adquiridos protegidos por la Constitución. “Pagamos justos por pecadores”, señalaron, al insistir en que los casos atípicos no representan al grueso del personal jubilado.

Para los jubilados, el riesgo no es solo económico: es institucional. Recordaron que sus jubilaciones fueron otorgadas conforme a reglamentos vigentes y con autorización de la autoridad competente, tras décadas de servicio en infraestructura estratégica.

Los jubilados subrayaron que su labor fue clave en emergencias nacionales —huracanes, sismos, fallas críticas— y que la CFE ya realizó ajustes profundos para contener su pasivo laboral desde 2008 y 2016.

El grupo pidió evitar decisiones generalizadas que afecten a miles de trabajadores que no forman parte de la élite burocrática. “No somos políticos; somos mexicanos que dedicamos nuestra vida al servicio público”, expresaron.

La carta llega en un momento en que distintos sectores del Estado observan con atención el rumbo de la reforma, conscientes de que su aprobación podría marcar un precedente para futuros ajustes al sistema de pensiones del sector público.

Lourdes López

Beatriz Mojica resalta golpe a PRI y PAN

La senadora de Morena, Beatriz Mojica, afirmó que se terminaron las “pensiones doradas” de exfuncionarios del PRI y del PAN, quienes se repartían mensualmente hasta un millón de pesos en sus percepciones por jubilación.

Así lo expresó al término de la Reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, donde se votó a favor de la reforma el artículo 127 de la Constitución en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

La reforma establece que ningún jubilado del sector público podrá tener una pensión de organismos como Pemex, CFE o Banxico superior a los de 70 mil pesos mensuales, es decir, no podrá superar 50% del sueldo de la Presidenta de la República.

La senadora por Guerrero apuntó que los “prianistas se servían con la cuchara grande” y que existen muchos casos en los que “trabajaban tres meses y después se autorizaban una jubilación”.

Mojica, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, detalló que una vez aprobado el proyecto de decreto en la reunión de Comisiones Unidas, el dictamen quedó de primera lectura para que sea votado en el Pleno hoy.

Añadió que el objetivo es que el dinero público regrese al pueblo de México y deje de utilizarse para privilegios de unos cuantos.

Héctor Figueroa