Avanza en Comisión del Senado entrada de 12 militares de EU a México

La Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República aprobó la solicitud enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso de 12 elementos militares de Estados Unidos que participarán en un programa de capacitación conjunta durante casi cinco meses en territorio nacional.

La votación se resolvió con nueve votos a favor y una abstención de Movimiento Ciudadano, avalando la participación del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos en el evento denominado “Capacitación MEXSOF (Defensa)”, previsto del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el documento turnado al Senado el 11 de febrero, los 12 elementos estadounidenses participarán en el Evento No. SOF1, enfocado en fortalecer las capacidades de fuerzas de operaciones especiales mexicanas.

El debate legislativo subrayó que la autorización del ingreso de tropas extranjeras es una facultad exclusiva del Senado, prevista en la Constitución como mecanismo de control democrático en materia de defensa.

La senadora Juanita Guerra, del PVEM, sostuvo que la medida no constituye una invasión, sino un convenio de cooperación bilateral en materia de adiestramiento.

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, pidió mayor transparencia sobre el alcance estratégico de estos ejercicios, especialmente ante antecedentes de declaraciones del gobierno estadounidense sobre seguridad regional.

Graciela López Herrera

19 marinos de EU ya fueron autorizados

El pasado 11 de febrero, el pleno del Senado de la República aprobó, con 105 votos a favor y una abstención, el ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para participar en el ejercicio especializado denominado “Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

En este caso, integrantes del Equipo SEAL 2 colaborarán con la Secretaría de Marina y la Unidad Naval de Operaciones Especiales en actividades programadas del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.

El adiestramiento se desarrollará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche, así como en instalaciones navales en Ciudad del Carmen.

El documento aprobado precisa que el ingreso se realizará a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que, al concluir las actividades, la titular del Ejecutivo deberá remitir un informe al Senado en un plazo no mayor a 30 días.

Cooperación internacional

Durante la discusión parlamentaria, la senadora Raquel Bonilla Herrera recordó que la autorización de tropas extranjeras es un instrumento de control institucional que garantiza que la cooperación internacional se desarrolle bajo supervisión del Estado mexicano.

Se enfatizó que México mantiene una política exterior basada en la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional.

Sin embargo, voces críticas también se manifestaron. El senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, consideró que la entrada de militares estadounidenses no debería aceptarse bajo ninguna circunstancia, citando antecedentes de intervenciones de ese país en otras naciones.

Desde el PAN y el PVEM se respaldó la solicitud presidencial, aunque se solicitó mayor claridad sobre el ingreso de aeronaves militares estadounidenses en otras entidades como Toluca y Baja California.

El mensaje central de la mayoría legislativa es que estos ejercicios no implican subordinación ni cesión de soberanía, sino una coordinación regulada para fortalecer capacidades tácticas y operativas de las fuerzas mexicanas.

La aprobación de estos ejercicios se produce en un contexto regional complejo en materia de seguridad, crimen organizado transnacional y cooperación bilateral.

El Senado mantiene la facultad de supervisar y exigir informes posteriores sobre las actividades realizadas.

