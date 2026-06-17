Aurora citó a un estadounidense en 2021; desde entonces está desaparecido

La Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo una sentencia condenatoria de 37 años y seis meses de prisión contra Aurora “N” por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de un ciudadano estadounidense que desapareció en diciembre de 2021 tras acudir a una cita acordada mediante plataformas digitales en Zapopan.

La resolución judicial fue dictada durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada el pasado 11 de junio, donde además se impuso a la acusada el pago de una multa. A más de cuatro años de los hechos, la víctima continúa sin ser localizada, según la información oficial disponible.

El caso se ha convertido en una de las pocas sentencias condenatorias por desaparición cometida por particulares registradas en Jalisco, una entidad que mantiene uno de los mayores desafíos del país en materia de personas desaparecidas.

¿Qué ocurrió con el ciudadano estadounidense desaparecido?

De acuerdo con la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2021 en el municipio de Zapopan.

La investigación estableció que Aurora “N” y la víctima acordaron una reunión a través de una aplicación digital. Cuando el hombre llegó al punto de encuentro, fue trasladado en su propio vehículo hacia el estado de Nayarit.

Desde ese momento se perdió todo contacto con él y hasta la fecha las autoridades no han informado sobre su localización.

La desaparición desencadenó una serie de actos de investigación y búsqueda que permitieron a la Fiscalía reconstruir los movimientos posteriores al encuentro y establecer la probable participación de la mujer ahora sentenciada.

La captura de Aurora “N” fue clave para la investigación

Uno de los elementos centrales del expediente fue que la acusada fue detenida mientras conducía el automóvil propiedad de la víctima desaparecida.

Según la Fiscalía de Jalisco, ese hallazgo permitió fortalecer la línea de investigación que vinculaba directamente a Aurora “N” con los hechos ocurridos después de la desaparición.

A partir de las pruebas reunidas por el Ministerio Público especializado en personas desaparecidas, el caso avanzó por las distintas etapas procesales hasta llegar a una sentencia condenatoria.

La autoridad sostuvo que los elementos presentados ante el tribunal permitieron acreditar la responsabilidad penal de la mujer en el delito de desaparición cometida por particulares.

Una de las pocas condenas por desaparición en Jalisco

La sentencia adquiere relevancia en un contexto donde las condenas por desaparición siguen siendo limitadas.

Documentos oficiales del Gobierno de México elaborados en respuesta a observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) han señalado que en Jalisco existe un número reducido de sentencias por este delito en comparación con la magnitud del fenómeno.

Diversos recuentos periodísticos también han documentado que las resoluciones condenatorias por desaparición en la entidad continúan siendo escasas frente al volumen de investigaciones abiertas.

Por ello, el fallo contra Aurora “N” se incorpora a una estadística aún limitada de casos que han concluido con una condena firme.

Consulado de Estados Unidos alertó sobre secuestros

El caso cobra especial relevancia debido a que guarda similitudes con advertencias recientes emitidas por autoridades estadounidenses.

El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara emitió el 2 de junio de 2025 una alerta de seguridad en la que informó haber confirmado varios casos de ciudadanos estadounidenses secuestrados por personas conocidas a través de aplicaciones de citas en zonas de Puerto Vallarta, Jalisco, y Nuevo Nayarit, Nayarit.

La representación diplomática señaló que, en algunos casos, familiares de las víctimas en Estados Unidos fueron extorsionados mediante solicitudes de fuertes sumas de dinero a cambio de su liberación.

Aunque las autoridades no han informado que el caso por el que fue condenada Aurora “N” esté relacionado con esos eventos recientes, ambos episodios comparten el uso de plataformas digitales como punto de contacto previo entre víctimas y agresores.