Aumenta a 40 cifra de muertes por sarampión en México

Los fallecimientos por sarampión aumentaron a 40, debido a que en las últimas 48 horas, con tres decesos, Zacatecas se sumó a la lista de entidades que reportaron defunciones, de acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud.

Cabe señalar que en lo que va del brote de esta enfermedad viral, que inició en febrero del año pasado, el estado zacatecano no había registrado ninguna defunción.

Por tanto, ahora son 11 las entidades que reportan pacientes que perdieron la vida a consecuencia de sarampión:

Chihuahua: 21 Jalisco: 5 Ciudad de México: 3 Zacatecas: 3 Durango: 2 Sonora: 1 Michoacán: 1 Tlaxcala: 1 Chiapas: 1 Guerrero: 1 Sinaloa: 1

CONTAGIOS SE INCREMENTAN

Con corte al 6 de mayo, la Secretaría de Salud informó que la cifra de casos de sarampión aumentó a 17 mil 117, de los cuales, 10 mil 509 ocurrieron en lo que va del año.

Actualmente, Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número de pacientes.

Con 5 mil 978 contagios, la entidad Jalisciense se mantuvo en el primer lugar de la lista.

Le siguió la capital del país, con 894 casos y en tercer lugar la entidad Chiapaneca con 791.

Los municipios que han tenido presencia de sarampión han sido 486 en las 32 entidades federativas.

Ante este panorama, la autoridad sanitaria hizo un llamado a la población a revisar y completar sus esquemas durante la Jornada Nacional de Vacunación, que estará vigente todo el mes de mayo.

Reiteró que la inmunización contra sarampión está dirigida principalmente a:

Niños de 6 meses a 12 años de edad, en particular quienes no han iniciado o completado su esquema de vacunación.

Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no cuentan con su segunda dosis.

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JCS