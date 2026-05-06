Coahuila: Ariadna Montiel respalda a sus candidatos 

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes estuvo este miércoles en Saltillo, Coahuila, para arropar a los candidatos a diputados locales rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

El evento se llevó a cabo en la Plaza del Congreso, donde se reunieron cientos de simpatizantes y militantes del Movimiento Regeneración Nacional.

En su mensaje, Montiel Reyes destacó la importancia de eliminar el gasto en publicidad, al afirmar que el gobierno del estado invierte más en este rubro que en salud.

“Se acabó para el gobierno del PRI. No más gastos suntuosos, nunca vamos a aprobar deuda para el estado, nunca vamos a agregar más impuestos”.

Destacó la importancia de la austeridad y el combate a la corrupción y a los privilegios.

“Nosotros somos el partido del amor: el amor al pueblo, el amor al prójimo, el amor al medio ambiente, el amor a nuestra patria. Nunca vamos a hacer algo en contra del pueblo”.

Añadió que la seguridad que se vive en Coahuila es por el apoyo que la federación brinda a la entidad.

“Lo que aquí sucede es mucho por el gobierno que hace nuestra presidenta”.

Calificó al presidente del PRI, Alejandro Moreno, como “un corrupto” que acaba de ir a Estados Unidos “a que se investigue a Morena”, cuando, afirmó, “ellos son los corruptos del país”.

Recordó que tiene una casa en Campeche de 300 millones de pesos y aseguró que es “el priista peor evaluado”.

“No nos va a señalar el corrupto de corruptos”.

En contraste, dijo que los candidatos de Morena son trabajadores y entregados al pueblo de Coahuila.

Montiel Reyes señaló que el próximo 7 de junio “se tiene un encuentro con la historia”.