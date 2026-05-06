Balacera contra cortejo fúnebre deja dos muertos; se dirigían a panteón de Culiacán

Un grupo armado atacó a balazos un cortejo fúnebre dejando un saldo preliminar de dos muertos y tres personas heridas, cuando se dirigían a un panteón, al sur de Culiacán, Sinaloa.

Los dolientes circulaban por el boulevard Benjamín Hill, en el sector Infonavit Barrancos, cuando fueron interceptados por hombres armados, quienes comenzaron a dispararles.

Algunas de las personas intentaron escapar corriendo, y otros acelerando la marcha de sus vehículos, pero algunos fueron alcanzados por las balas.

En el lugar perdieron la vida César Manuel, de 51 años, y Juan Manuel, de 18, el primero a bordo de una unidad de carga donde trasladaban arreglos florales, y el segundo en la banqueta, al intentar escapar.

Además, quedaron heridos José María, de 61 años, José Humberto, de 35, y Cristian, de 32 años, a quienes trasladaron a diferentes hospitales, donde permanecen internados.

Después del ataque, los gatilleros se dieron a la fuga, y no lograron ser ubicados a pesar del operativo desplegado por las autoridades.

Hasta el momento se desconoce quién era la persona del funeral, y si el ataque era contra alguna persona en particular o contra todo el cortejo, pues no hay un reporte oficial de las autoridades.

Balacera en plaza comercial deja tres muertos

Por Joseph Na’a

Durante la madrugada del pasado domingo, un ataque armado en el sector Tres Ríos dejó tres personas asesinadas y una más herida en las inmediaciones de la plaza comercial Cuatro Ríos, uno de los puntos de mayor actividad económica y social de la capital de Sinaloa.

El primer atentado se registró alrededor de la 1:30 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, al exterior de la plaza. Ahí, el conductor de un vehículo Volkswagen Virtus blanco fue asesinado a balazos en lo que autoridades consideran un ataque directo.

Durante ese mismo evento, una mujer que transitaba en otro automóvil resultó lesionada, lo que amplió el impacto inmediato del ataque más allá del objetivo inicial.

Minutos después, mientras peritos y elementos del Ejército Mexicano realizaban diligencias en la zona, la violencia escaló de forma inesperada. Cerca de las 3:00 horas, se desató una nueva balacera dentro del complejo comercial, lo que derivó en un segundo ataque con saldo de dos hombres muertos.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el lugar fueron aseguradas un arma corta y un arma larga. Sin embargo, los presuntos responsables lograron escapar, aparentemente por una salida que conecta con la zona del río, sin que pudieran ser localizados pese a los recorridos implementados por fuerzas federales.

jcp