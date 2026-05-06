Mundial 2026: Venderían alcohol hasta las 2 de la mañana en corredor FIFA

Autoridades del municipio de Guadalupe analizan permitir la venta de alcohol en el Corredor FIFA hasta las 2:00 de la mañana durante los partidos del Mundial 2026 que se celebrarán en Nuevo León, ante la alta concentración de aficionados que se espera en los alrededores del estadio y zonas de movilidad.

La propuesta fue planteada a partir de las previsiones del alcalde Héctor García sobre el comportamiento de los asistentes durante los encuentros mundialistas, especialmente en los juegos programados por la noche.

Prevemos que se van a estacionar, por decirte algo, en el Parque España, otros por Exposición, van a caminar los corredores y van a llegar al bar o van a llegar al expendio que vende cerrado, pero pues lo van a abrir”, explicó sobre la dinámica estimada para los días de partido.

El municipio contempla que miles de aficionados comiencen a llegar desde horas antes de cada encuentro, lo que incrementaría la actividad comercial y turística en distintos puntos cercanos a la sede mundialista.

Creemos que, si los juegos serán a las ocho de la noche, tres de los juegos, creemos que la gente va a empezar a llegar desde las 4 de la tarde. Y creemos que después del juego que termina a las 10, van a estar hasta las 2 de la mañana, o sea, 4 horas más”, señaló.

La intención sería adaptar los horarios de operación de bares, restaurantes y expendios en la zona ante el flujo de visitantes nacionales y extranjeros que se espera durante el Mundial 2026.

Además, las autoridades municipales consideran que sectores como Parque España, Exposición y los corredores peatonales registrarán una importante movilidad antes y después de los partidos, principalmente en los encuentros nocturnos.

En el caso de Monterrey, el alcalde Adrián de la Garza también ha planteado la posibilidad de homologar este tema con Guadalupe durante el Mundial, con el objetivo de mantener criterios similares respecto a horarios y funcionamiento de establecimientos relacionados con la venta y consumo de alcohol.

La medida forma parte de los preparativos que realizan las autoridades municipales rumbo a la justa mundialista, donde Monterrey será una de las sedes oficiales en México. Hasta ahora, no se ha dado a conocer oficialmente cómo quedarían definidos los horarios finales o las condiciones específicas para la operación de negocios durante los días de partido.

¿Se podrá consumir alcohol en la vía pública durante el Mundial?

Mientras que el plan de seguridad para el Mundial de Futbol 2026 a realizarse en Nuevo León ya está definido lo que todavía falta por decidir es sí se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en las zonas peatonales de las Fan Zone.

Los alcaldes de Monterrey y Guadalupe hablaron del tema tras una reunión del Comité Coordinador de Nuevo León FIFA 2026, este martes.

Los establecimientos que ya tienen permiso para venta de alcohol podrán vender el alcohol dentro del establecimiento y se está definiendo obviamente poder salir de estos establecimientos", dijo el edil regio.

Agregó que hasta ahora buscan un acuerdo porque como vendrán turistas de distintas partes en dichos lugares existen normativas distintas.

Por ejemplo, vemos que en otras ciudades de México o del mundo hay gente que puede, a la mejor caminar con una bebida en la mano y nuestro reglamento impide que sea de esta manera", explicó.

Por otra parte, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, adelantó que es el siguiente punto que sigue por definir.

Sabemos que hay muchos turistas que en sus ciudades no tienen ese impedimento (consumir alcohol en la vía pública). Entonces nosotros estamos abordando el tema, yo creo que el acuerdo próximo será ese", puntualizó.

jcp