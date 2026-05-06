Hidalgo registra 111 incendios forestales y miles de hectáreas afectadas
Las autoridades estatales mantienen vigilancia permanente
En el estado de Hidalgo se han registrado 111 incendios forestales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad, que reporta además una afectación aproximada de 2 mil 849.24 hectáreas.
Las áreas impactadas corresponden principalmente a zonas boscosas y superficies con vegetación seca, donde se han concentrado la mayoría de los siniestros. Entre los factores asociados a su origen se encuentran las quemas agrícolas sin control y las condiciones meteorológicas, caracterizadas por altas temperaturas y baja humedad.
Para atender la emergencia, brigadas especializadas en combate de incendios, junto con personal de Protección Civil, mantienen operativos en distintas regiones del estado con el objetivo de contener y extinguir los focos activos.
Las autoridades estatales mantienen vigilancia permanente y exhortaron a la población a evitar el uso del fuego en áreas forestales, así como a reportar cualquier columna de humo o incendio para facilitar una respuesta oportuna y reducir el impacto ambiental.