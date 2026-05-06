Hidalgo registra 111 incendios forestales y miles de hectáreas afectadas 

En el estado de Hidalgo se han registrado 111 incendios forestales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad, que reporta además una afectación aproximada de 2 mil 849.24 hectáreas.

Las áreas impactadas corresponden principalmente a zonas boscosas y superficies con vegetación seca, donde se han concentrado la mayoría de los siniestros. Entre los factores asociados a su origen se encuentran las quemas agrícolas sin control y las condiciones meteorológicas, caracterizadas por altas temperaturas y baja humedad.

Para atender la emergencia, brigadas especializadas en combate de incendios, junto con personal de Protección Civil, mantienen operativos en distintas regiones del estado con el objetivo de contener y extinguir los focos activos.

Las autoridades estatales mantienen vigilancia permanente y exhortaron a la población a evitar el uso del fuego en áreas forestales, así como a reportar cualquier columna de humo o incendio para facilitar una respuesta oportuna y reducir el impacto ambiental.