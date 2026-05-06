FGR narcolaboratorio de caso Chihuahua; había toneladas de precursores para drogas

En el narcolaboratorio ubicado y desmantelado por la Fiscalía General de Chihuahua se encontraron 50 toneladas y 55 mil litros de precursores químicos y químicos esenciales, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se trató de precursores químicos y químicos esenciales, en cantidades de más de 55 mil litros de sustancias líquidas y poco más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de dos mil litros de metanfetamina; además de diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas, consistentes entre otros en cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras”, detalló el organismo autónomo, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy.

El organismo señaló que se trabaja en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), se ha mantenido una estrecha coordinación interinstitucional, en particular con la Secretaría de la Defensa y con la Guardia Nacional, con el objetivo de trabajar las diligencias tomando en cuenta las facultades y atribuciones de las instituciones.

La FGR presentó un informe de los avances del caso que investiga, por la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, acción que no fue reportada al Gobierno de México.

La participación de los agentes extranjeros se reveló debido a que el 19 de abril, fallecieron dos de cuatro agentes extranjeros, junto con el director de la Agencia de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera, y su escolta, en un accidente carreteros.

Se indicó que tras el hallazgo del narcolaboratorio, en la Sierra del Pinal del municipio de Morelos, la Fiscalía estatal dio parte a la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, responsable de la carpeta de investigación correspondiente.

“(Personal) se trasladó al lugar de los hechos con el fin de tener conocimiento del hallazgo en el sitio y realizar el aseguramiento de los bienes, artefactos, productos y las sustancias encontradas en el mismo”, detalló.

Sobre el hallazgo se elaboró un acta en la que se registró un inventario, en donde se refleja la totalidad de lo localizado en el predio.

“Asimismo, se han realizado diversos dictámenes relativos a las distintas especialidades con que cuenta el área de servicios periciales de la institución, como lo son valuación, química forense y criminalística de campo, con la finalidad de determinar el valor comercial y la descripción de los objetos y los indicios asegurados, llevar a cabo el análisis de las muestras, identificar cantidades y tipo de sustancias, así como para obtener la ubicación exacta del laboratorio y sus características generales”, agregó la FGR.

Ademas, continúan realizándose diversos actos de investigación que aporten mayores datos para robustecer la indagatoria y permitan dar con los responsables, debido a que la Fiscalía General del Estado reportó que no hubo detenidos.

La FGR indicó que se inició el proceso legal de destino final de los precursores químicos asegurados, para lo cual se mantiene coordinación con una empresa especializada en manejo para su debida destrucción.