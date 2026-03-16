Ataque en taller mecánico deja 3 muertos en Xalapa, Veracruz

Un ataque armado en un taller mecánico durante la mañana de este lunes en la congregación El Castillo, perteneciente al municipio de Xalapa, Veracruz, dejó como saldo tres personas muertas y una más lesionada.

Los hechos ocurrieron antes de las 6:00 horas sobre la carretera Xalapa–Alto Lucero, a la altura de la zona conocida como Río Acuña, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes acordonaron la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes como el levantamiento de indicios y procedieron al levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al Servicio Médico Forenses (Semefo) para realizarles las necropsias correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se espera que en las próximas horas la autoridad emita un comunicado oficial con más información sobre este hecho.

Fiscalía de Veracruz investiga ataque

La Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación tras el ataque armado en la congregación de El Castillo, en el municipio de Xalapa, en el que tres personas murieron debido a las heridas por armas de fuego.

"Las investigaciones continúan su curso con el objetivo de establecer las líneas de acción que permitan identificar y dar con el paradero de los presuntos responsables, asegurando que estos actos no queden impunes", puntualizó la fiscalía.

vjcm