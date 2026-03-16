Emboscan a policías y Ejército en sierra de Chihuahua; hay dos muertos

Un grupo armado del Cártel de Sinaloa preparó y llevó a cabo una emboscada contra la policía y el Ejército en la sierra tarahumara de Chihuahua, pero falló y durante el enfrentamiento murieron dos sicarios y tres fueron detenidos.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, dio a conocer el hecho a través de un video en su cuenta en Facebook. De acuerdo con el funcionario estatal, los hechos ocurrieron en un tramo de terracería entre las comunidades de El Ocote y Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la zona conocida como El Triángulo Dorado.

En ese lugar elementos de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación fueron atacados por un grupo armado de aproximadamente 15 hombres, quienes abrieron fuego en contra de los elementos, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Ante la respuesta de las fuerzas de seguridad, los agresores se vieron superados en volumen de fuego y emprendieron la huida. Como resultado del enfrentamiento, los elementos de la Secretaría de Seguridad del estado lograron detener a Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G. y David C. E., este último lesionado durante el intercambio de disparos, por lo que posteriormente fue trasladado en el helicóptero de la corporación a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar también se confirmó la muerte de dos de los agresores. Tras neutralizar el ataque y con la participación de las corporaciones estatales y federales, incluyendo personal de Policía Rural de Despliegue, se aseguraron 7 armas largas, 14 cargadores, chalecos y equipo táctico, además de cientos de cartuchos útiles.

Entre las fuerzas del orden no se reportaron bajas, aunque uno de los elementos resultó con lesiones por esquirlas, mismas que no ponen en riesgo su vida.

vjcm