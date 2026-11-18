Dos policías resultaron lesionados tras un enfrentamiento con civiles armados en Morelos. Uno de los lesionados es mujer y recibió un impacto en el abdomen.

Los hechos ocurrieron en la colonia Campoverde, cuando le hicieron el alto a un vehículo que no acabó la petición de detenerse y comenzó una persecución, tras dejar a los policías heridos se dieron a la fuga y como la ambulancia no llegaba los policías que acudieron en auxilio los trasladaron en las mismas patrullas al hospital.

La mañana de este miércoles el resto de los policías de Temixco decidieron protestar por la falta de servicio médico y por las ambulancias.

Protesta de policías de Temixco

En la protesta una policía anónima dijo: "la compañera estuvo rebotando; no se le brindó atención médica a tiempo y no llegó ni una sola ambulancia. Entendemos las carencias que tienen las corporaciones de auxilio, pero la salud no se puede negar. Tras una larga espera y de ir de un lugar a otro, finalmente la compañera fue ingresada al Parres, donde entró de emergencia a quirófano".

La manifestación se realizó en las instalaciones de la corporación para exigir atención médica oportuna y mejores condiciones de salud.

En la protesta denunciaron dificultades para conseguir atención hospitalaria para María Esveidy y Hugo López, oficiales heridos durante el enfrentamiento, quien fue recibida en el Hospital General José G. Parres, donde ingresó de emergencia a quirófano.

En tanto, su compañero tuvo que ser estabilizado y trasladado en una patrulla.

Los inconformes señalaron que no es la primera ocasión en que enfrentan problemas para recibir atención médica y recordaron otros casos de compañeros que tuvieron que esperar para recibir tratamientos y cirugías.

Los policías exigieron que no se espere a que ocurra una tragedia para atender sus demandas y solicitaron un servicio médico digno que garantice atención rápida y adecuada cuando su integridad física esté en riesgo.