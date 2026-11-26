Los integrantes de la agrupación de corridos Doble Blindaje fueron blanco de un ataque con arma de fuego la noche de este miércoles. Como resultado de la agresión, el vocalista del conjunto resultó gravemente herido tras recibir múltiples impactos de bala.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, mientras los músicos se encontraban presentes en un festejo con motivo de la inauguración de un negocio en la colonia Unión de Ladrilleros, específicamente sobre la calle República de Panamá, al norte de Hermosillo.

El evento conmemorativo de apertura comercial se vio interrumpido abruptamente por las detonaciones dirigidas hacia los integrantes de la agrupación musical.

Tras el ataque trascendió que el integrante el grupo que resultó lesionado se llama Javier y tiene entre 23 a 24 años, quien fue trasladado abordo de un vehículo particular hacia un hospital para recibir atención médica.

Hasta ahora su estado de salud se reporta como muy delicado debido a que recibió al menos siete impactos de bala en el cuello y tórax.