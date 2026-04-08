Atacan a policías que buscaban desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas
Policías de la Guardia Estatal de Tamaulipas que participaron en la búsqueda de personas desaparecidas fueron atacados a balazos por un grupo armado en Reynosa
Policías de la Guardia Estatal de Tamaulipas que participaron en la búsqueda de personas desaparecidas fueron atacados a balazos por un grupo armado el miércoles en la ciudad de Reynosa.
El ataque generó una alerta de seguridad, una persecución en distintos puntos, así como bloqueos y ponchallantas en varias avenidas en la zona sur.
La agresión ocurrió cerca de las 14:00 horas.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes allegadas, los hechos se desarrollaron cuando los policías se encontraban en compañía de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, luego de haber participado en la búsqueda de personas desaparecidas.
Tras retirarse de la delegación regional de la Fiscalía Estatal, donde terminó el recorrido, los oficiales regresaban a su base cuando, en el trayecto, fueron atacados por la parte trasera a balazos, lo que provocó que repelieran la agresión.
A las acciones se sumaron los demás cuerpos policiacos, lo que trajo consigo que los delincuentes, que viajaban a bordo de una camioneta, arrojaran ponchallantas.
En la colonia Juárez, sobre la avenida Paseo de las Flores, los agresores atravesaron un camión. Esta ruta conduce a la salida a San Fernando, detallaron.
También se reportaron persecuciones y disparos en la colonia Arecas, la colonia La Longoria, así como en el libramiento que conduce a Monterrey.
La Vocería de Seguridad, una hora más tarde, alertó sobre lo ocurrido y solicitó a la población estar atenta a los mensajes de los canales oficiales.
Hacia las 18:00 horas, fuentes cercanas aseguraron que los oficiales habían controlado la situación y que habían decomisado una camioneta la que se presume, fue utilizada por los delincuentes para atacar a los agentes buscadores de personas.
Se desconoce si hubo detenidos por las agresiones.
JCS