Atacan a policías que buscaban desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas

Policías de la Guardia Estatal de Tamaulipas que participaron en la búsqueda de personas desaparecidas fueron atacados a balazos por un grupo armado el miércoles en la ciudad de Reynosa.

El ataque generó una alerta de seguridad, una persecución en distintos puntos, así como bloqueos y ponchallantas en varias avenidas en la zona sur.

La agresión ocurrió cerca de las 14:00 horas.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes allegadas, los hechos se desarrollaron cuando los policías se encontraban en compañía de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, luego de haber participado en la búsqueda de personas desaparecidas.

Tras retirarse de la delegación regional de la Fiscalía Estatal, donde terminó el recorrido, los oficiales regresaban a su base cuando, en el trayecto, fueron atacados por la parte trasera a balazos, lo que provocó que repelieran la agresión.

A las acciones se sumaron los demás cuerpos policiacos, lo que trajo consigo que los delincuentes, que viajaban a bordo de una camioneta, arrojaran ponchallantas.

En la colonia Juárez, sobre la avenida Paseo de las Flores, los agresores atravesaron un camión. Esta ruta conduce a la salida a San Fernando, detallaron.

También se reportaron persecuciones y disparos en la colonia Arecas, la colonia La Longoria, así como en el libramiento que conduce a Monterrey.

En la colonia Juárez los agresores atravesaron un camión Foto: Especial

La Vocería de Seguridad, una hora más tarde, alertó sobre lo ocurrido y solicitó a la población estar atenta a los mensajes de los canales oficiales.

Hacia las 18:00 horas, fuentes cercanas aseguraron que los oficiales habían controlado la situación y que habían decomisado una camioneta la que se presume, fue utilizada por los delincuentes para atacar a los agentes buscadores de personas.

Se desconoce si hubo detenidos por las agresiones.

JCS