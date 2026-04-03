Colectivo localiza restos de al menos diez cuerpos en predio de Reynosa

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron el viernes un predio enmatorralado en Reynosa, Tamaulipas, donde encontraron restos humanos que, según su líder Edith González, corresponderían a al menos diez cuerpos, algunos de ellos calcinados.

El hallazgo ocurrió poco antes del mediodía en un terreno cubierto de maleza, ubicado a un kilómetro del fraccionamiento Puerta del Sur.

Hallazgo en terreno con maleza a las afueras de Reynosa

Durante esta semana, el colectivo ha realizado diversas jornadas de búsqueda en la zona.

Restos humanos fueron localizados entre la maleza en un predio de Reynosa, Tamaulipas, durante recorridos de colectivos que buscan personas desaparecidas en la región Excélsior

En esta ocasión, al ingresar al predio, localizaron a la intemperie diversos fragmentos de huesos en un terreno de gran extensión, cubierto de maleza alta y al que se accede mediante una brecha. Restos calcinados y fragmentos expuestos

“Algunos están a la intemperie, otros están enterrados, pero por el tiempo y algunos otros tuvieron exposición térmica”, declaró Edith González a medios de comunicación.

Entre las piezas halladas se encontraron mandíbulas y piezas dentales, elementos que, según la activista, son clave para la identificación de personas.

Solicitan intervención urgente de la Fiscalía

González hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del estado para que un grupo multidisciplinario intervenga a la brevedad, debido a la cantidad de restos encontrados.

Indicios fueron ubicados entre la maleza en un predio de Reynosa, Tamaulipas, durante recorridos de búsqueda realizados por colectivos y autoridades en la zona rural Excélsior

“Solicitamos también que se haga un trabajo continuo e ininterrumpido para poder recabar la mayor información que se pueda”, añadió.

La líder del colectivo señaló que este punto es el más grande localizado durante la última semana y estimó que podrían ser cerca de diez cuerpos.

Reynosa, entre desapariciones e inseguridad

Reynosa es una de las ciudades con mayor número de desapariciones en Tamaulipas, una problemática que continúa en aumento.

El municipio también enfrenta un contexto de inseguridad derivado de la disputa entre células criminales que buscan el control de la región.

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