Colectivo localiza restos de al menos diez cuerpos en predio de Reynosa
El hallazgo en Reynosa, Tamaulipas, fue reportado por un colectivo de búsqueda que documentó restos en un predio enmontado y estima al menos 10 víctimas
Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron el viernes un predio enmatorralado en Reynosa, Tamaulipas, donde encontraron restos humanos que, según su líder Edith González, corresponderían a al menos diez cuerpos, algunos de ellos calcinados.
El hallazgo ocurrió poco antes del mediodía en un terreno cubierto de maleza, ubicado a un kilómetro del fraccionamiento Puerta del Sur.
Hallazgo en terreno con maleza a las afueras de Reynosa
Durante esta semana, el colectivo ha realizado diversas jornadas de búsqueda en la zona.
En esta ocasión, al ingresar al predio, localizaron a la intemperie diversos fragmentos de huesos en un terreno de gran extensión, cubierto de maleza alta y al que se accede mediante una brecha. Restos calcinados y fragmentos expuestos
“Algunos están a la intemperie, otros están enterrados, pero por el tiempo y algunos otros tuvieron exposición térmica”, declaró Edith González a medios de comunicación.
Entre las piezas halladas se encontraron mandíbulas y piezas dentales, elementos que, según la activista, son clave para la identificación de personas.
Solicitan intervención urgente de la Fiscalía
González hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del estado para que un grupo multidisciplinario intervenga a la brevedad, debido a la cantidad de restos encontrados.
“Solicitamos también que se haga un trabajo continuo e ininterrumpido para poder recabar la mayor información que se pueda”, añadió.
La líder del colectivo señaló que este punto es el más grande localizado durante la última semana y estimó que podrían ser cerca de diez cuerpos.
Reynosa, entre desapariciones e inseguridad
Reynosa es una de las ciudades con mayor número de desapariciones en Tamaulipas, una problemática que continúa en aumento.
El municipio también enfrenta un contexto de inseguridad derivado de la disputa entre células criminales que buscan el control de la región.
«pev»