Desapariciones en México: En el último año sólo 284 personas han sido localizadas

El Segundo Informe de Gobierno de la actual administración federal acredita que en México hallar a una persona desaparecida - viva o muerta - es sin lugar a dudas una tarea complicada y difícil para la autoridad.

Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) advierten que en el último año solo fue posible localizar a 284 personas desaparecidas, de las cuales 198 fueron encontradas con vida y 84 asesinadas.

Al número de personas localizadas en el último año anteceden cifras mayores, pues del 1 de septiembre del 2025 al 30 de junio del 2026 se practicaron 6 mil 679 acciones de búsqueda, de las cuales 3 mil 581 correspondieron a acciones de búsqueda en vida y 3 mil 98 a diligencias de índole forense y criminalística.

Lo anterior quiere decir que de todas esas 6 mil 679 acciones de búsqueda que se practicaron fue posible hallar con vida únicamente a 198 víctimas de desaparición.

Aun cuando el problema de la desaparición de personas en México se mantiene como uno de los desafíos más complejos para la autoridad, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) aseguró que durante el último año se robustecieron las acciones y mecanismos para dar con la ubicación e identificación de las personas desaparecidas.

El informe destacó que se cuenta con una estrategia integral que garantiza "el derecho de toda persona a ser buscada" y a respetar sus derechos humanos como víctimas.

También enlistó la contratación de personal operativo para la CNB y la Red Nacional de Personas Buscadoras.

En ese tema, se informó que se contrató a lo largo de 26 estados del país a 354 expertos en áreas como la geofísica, criminología, ciencias forenses, antropología física, odontología y arqueología, entre otras áreas.

Como herramientas esenciales para optimizar las búsquedas, se precisó que a finales del 2025 fue aprobado el Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual ayuda a eficientar las actuaciones de las autoridades así como el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, mismo que posibilita desde el primer momento del reporte de desaparición la emisión masiva de fichas de búsqueda.