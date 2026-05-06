Asume nuevo vicefiscal en Sinaloa tras salida de mando acusado por EU

La Fiscalía General del Estado tomó protesta a José Roberto Quiñonez Coronado, como encargado de la Vicefiscalía General, tras la licencia otorgada a Dámaso Castro Zaavedra, acusado por las autoridades de Estados Unidos, de nexos con el crimen organizado.

Quiñonez Coronado se desempeñaba como vicefiscal Regional en la Zona Centro, desde septiembre de 2024, y anteriormente, había sido director de la Unidad de Litigación Oral en las regiones centro y centro-norte, desde 2021.

De acuerdo a su hoja de vida, estudió la licenciatura en Derecho, en el Centro de Estudios del Norte, en Delicias, Chihuahua, donde comenzó su carrera profesional como agente del Ministerio Público.

Al moverlo de puesto, la fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo, designo a Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo tomó protesta a nuevos mandos. Especial

Durante la toma de protesta, la funcionaria exhortó a los nuevos mandos a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez de la institución.

La designación de los nuevos funcionarios ocurre un día después de que Dámaso Castro Zaavedra solicitara licencia sin goce de sueldo, para ser investigado por la Fiscalía General de la República, después de las acusaciones en su contra.