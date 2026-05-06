ISSSTE recibe primer lote de camas hospitalarias nuevas

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció la llegada del primer lote de 180 camas eléctricas hospitalarias de un total de 2 mil 275 que serán distribuidas en la red de nosocomios del organismo.

Destacó que las nuevas camas cuentan con alta tecnología, así como colchón impermeable, antibacterial y retardante al fuego.

Además, explicó que son eléctricas y ajustables, lo que permite adaptarlas a las necesidades de cada paciente, y facilitar su manejo mediante controles.

Estamos recibiendo el primer lote de 180 camas nuevas hospitalarias de un total de 2 mil 275 camas que recibirá nuestra institución. Son camas modernas, eléctricas, tienen un control para que las maneje el propio paciente, se adaptan a sus dimensiones y estatura, y a sus necesidades de salud”, aseguró.

Foto: Especial.

Entregan 20 camas en el Hospital Regional 1° de Octubre, en la CDMX

Más adelante, el director general del ISSSTE encabezó la primera entrega de 20 camas en el Hospital Regional 1° de Octubre, en la Ciudad de México, el cual también recibió un refrigerador de grado médico, ultrasonido oftalmológico, autoclave dental Clase B, seis glucómetros, dos mil 200 tiras reactivas, dos sillas de ruedas y ocho estetoscopios, y 115 mil 691 piezas de medicamentos y material de curación.

Durante la ceremonia de entrega recepción, Martí Batres informó que se continuará con la distribución de nuevas camas en el resto de los hospitales del Instituto, las cuales sustituirán unidades inservibles u obsoletas.

Foto: Especial.

“Vamos a estar entregando a lo largo de varias semanas las camas, hasta completar las 2 mil 275. Hoy venimos a entregar 20 camas, se van a desplegar en el área de pediatría y así vamos a sustituir camas en desuso o con tecnologías anacrónicas por estas camas eléctricas”, agregó.

Finalmente, el director del HR "1° de Octubre", Edilberto Jiménez Rendón, señaló que las nuevas camas hospitalarias beneficiarán a mil 500 pacientes pediátricos que son atendidos anualmente en el nosocomio, provenientes de la zona norte de la Ciudad de México y de distintas entidades del país.

*mcam