Los trabajos de inteligencia e investigación de la Armada de México (Semar), en coordinación con autoridades federales, permitieron la detención de cuatro presuntos integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas, entre ellos Sylvia Lloryet López Marroquín, alias “La Chefona”, identificada como líder de la estructura delictiva.

Trabajos de inteligencia naval permitieron la captura de cuatro presuntos traficantes de personas Semar

Las operaciones se realizaron en Querétaro y Baja California, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Derivado de las labores de inteligencia, investigación y vigilancia, las fuerzas federales cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en El Pueblito, municipio de Corregidora, Querétaro, donde fue detenida Sylvia Lloryet López Marroquín.

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De acuerdo con las investigaciones, la mujer cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, donde fue arrestada en mayo de 2012 por el delito de trata de personas y posteriormente deportada a México en julio de 2014.

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En una segunda intervención, elementos federales ejecutaron órdenes de cateo en diversos inmuebles de Tijuana, Baja California, donde fueron detenidos Maritssa Delgado López, alias “Sobrina”; Jiefeng Liang, alias “Amigo-Chino”, de nacionalidad china, y Francisco Javier Carrillo Dávila, alias “Tolo Arquitecto”, identificados como presuntos colaboradores de la organización.

Los trabajos de inteligencia permitieron identificar que la organización, presuntamente encabezada por López Marroquín, captaba personas en las inmediaciones de São Raimundo das Mangabeiras, Brasil, para trasladarlas, previo pago, hacia Estados Unidos, utilizando territorio mexicano como ruta de tránsito y documentos falsificados.

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De acuerdo con las investigaciones federales, Maritssa Delgado López presuntamente se encargaba de proporcionar alojamiento temporal a las personas migrantes, así como de coordinar sus traslados.

Por su parte, Jiefeng Liang mantenía comunicación con la líder de la organización para acordar el traslado de migrantes de origen asiático, mientras que Francisco Javier Carrillo Dávila presuntamente realizaba actividades de transporte de personas de distintas nacionalidades hacia la frontera norte del país, con el propósito de facilitar su ingreso irregular a Estados Unidos.

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Durante las diligencias, las autoridades aseguraron teléfonos celulares, una computadora de escritorio, una computadora portátil, dinero en efectivo, cuyo monto está pendiente del conteo ministerial, tarjetas SIM, pasaportes brasileños, diversa documentación y un sello del Instituto Nacional de Migración (INM).

Tras informarles sus derechos constitucionales, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con los objetos asegurados, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.