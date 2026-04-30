Asesinan a ‘Kito’ Franco, regidor de MC en Talpa de Allende

Este jueves en Jalisco se registró el asesinato de Marco Antonio Franco Palomera, conocido como “Kito”, quien se desempeñaba como regidor de Movimiento Ciudadano en el municipio de Talpa de Allende. El funcionario fue atacado a balazos en la colonia San Rafael durante la mañana del 30 de abril, en un hecho que ha generado consternación en la región y reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de actores políticos locales.

En Movimiento Ciudadano Jalisco lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Marco Antonio "Kito" Franco Palomera, regidor de Talpa de Allende", señaló MC en sus redes sociales.

Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos por esta irreparable pérdida. QEPD", agregó.

De acuerdo con información oficial, el ataque ocurrió pocas horas después de que el regidor difundiera en sus redes sociales detalles sobre la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento programada para ese mismo día a las 8:00 de la mañana. La coincidencia temporal ha sido incorporada como uno de los elementos relevantes en las primeras líneas de investigación.

Autoridades estatales confirmaron que el homicidio se perpetró con arma de fuego y que, de manera preliminar, se trata de una agresión directa. El coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, señaló que los primeros indicios apuntan a que el ataque fue intencional y dirigido contra la víctima.

El primer respondiente fue la Policía Municipal, que durante labores de patrullaje escuchó detonaciones en la colonia San Rafael. Al acudir al lugar, los elementos localizaron al regidor sin vida. Posteriormente, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y el procesamiento inicial de la escena.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Fiscalía abre carpeta de investigación

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Según informó Alarcón, ya se han solicitado peritajes y análisis técnicos para reconstruir la dinámica del ataque y dar con los responsables.

La investigación continúa en proceso”, indicó el funcionario, quien subrayó que se están revisando todas las líneas posibles, incluyendo el contexto político y personal del regidor. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer avances sustanciales ni posibles móviles confirmados.

El carácter preliminar de la información obliga a mantener cautela sobre las conclusiones, aunque la hipótesis de un ataque dirigido ha cobrado fuerza en las primeras horas tras el crimen.

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