Whop llega a México para acelerar el ecosistema de emprendedores digitales

La plataforma global, valuada en 1,600 millones de dólares y respaldada por una inversión de 200 mdd de Tether, inicia operaciones en el país con métodos de pago locales y planes de expansión a toda Latinoamérica.

Whop, uno de los mayores marketplaces de internet para emprendedores y creadores digitales, anunció el inicio formal de sus operaciones en México como parte de su expansión en América Latina. La compañía, valuada en 1,600 millones de dólares y con más de 18 millones de usuarios alrededor del mundo, busca convertir al país en su principal hub regional.

El lanzamiento llega tras una inversión estratégica de 200 millones de dólares por parte de Tether, anunciada en febrero de este año, destinada precisamente a acelerar la presencia de Whop en mercados de alto crecimiento como Latinoamérica, Europa y Asia-Pacífico. La expansión a México y al resto de la región estará a cargo de un equipo conformado por Alex Peñuñuri, Aymon Holth y Enrique Segura.

"México es el motor emprendedor de Latinoamérica, y nuestra misión es darle a esa generación las mismas herramientas que hoy usan los creadores y negocios más exitosos del mundo. Para quien apenas comienza, Whop es la forma más sencilla de empezar a ganar dinero en línea; para las empresas ya establecidas, ofrecemos las mejores tarifas y condiciones del mercado", afirmó Peñuñuri.

La elección de México no es casual. De acuerdo con el INEGI, el país cerró 2024 con más de 6 millones de unidades económicas, mientras que las MiPyMEs concentran 95% del sector empresarial, aportan 52% del PIB y generan 68% del empleo nacional. Sin embargo, el estudio Radiografía del Emprendimiento en México 2025, elaborado por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) y EY, revela que apenas 46% de las empresas vende por internet: una brecha que Whop busca cerrar con su infraestructura de pagos, billetera digital y herramientas de monetización integradas en una sola plataforma.

A diferencia de otros jugadores internacionales que aterrizan en el país con productos genéricos, Whop opera desde el día uno con una amplia gama de métodos de cobro y pago locales - tarjetas, SPEI, OXXO, entre otros - y planea ser una de las primeras compañías globales en habilitar opciones de Buy Now Pay Later (BNPL) específicas para el mercado mexicano. La plataforma también permite a los comerciantes aceptar pagos en criptomonedas y realizar payouts en cripto a sus usuarios, una capacidad que se vuelve cada vez más relevante para los negocios digitales con audiencias internacionales. La empresa procesa actualmente alrededor de 4 mil millones de dólares anuales en volumen transaccional, con un crecimiento superior al 25% mensual, y ya integra a más de 40 mil negocios, incluidos proyectos globales de alto perfil como Polymarket y Kalshi, entre muchos otros.

El diferenciador, sostiene la compañía, será el servicio. Cada comerciante en Whop cuenta con un account manager dedicado al que puede contactar directamente vía mensaje de texto, una práctica poco común en plataformas globales de su tamaño.

Fundada en 2021 por Steven Schwartz, Cameron Zoub y Jack Sharkey, y con Hunter Dickinson liderando la estrategia de crecimiento global, Whop opera con un equipo de más de 100 personas integrado en su mayoría por ex emprendedores que han generado más de un millón de dólares en línea. Entre sus inversionistas figuran Tether, Bain Capital Ventures, Insight Partners y Peter Thiel. Con la apertura de operaciones en México, la compañía apuesta a que el ecosistema emprendedor más grande de América Latina sea también su próxima gran plataforma de crecimiento.