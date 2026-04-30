Los soldados del aire acudiremos cuando sea necesario: FAM

Los soldados del aire acudirán al llamado de la patria, cuando sea necesario, afirmó este jueves el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), general piloto aviador Román Carmona Landa.

El mando aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encabezó la Ceremonia luctuosa de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en el Monumento a las Águilas Caídas, en el bosque de Chapultepec.

Al pueblo de México les digo: que no quede duda de que los soldados del aire acudiremos al llamado de la patria cuando sea necesario, dispuestos a dar la vida misma por la libertad, aspiraciones, intereses y objetivos nacionales”, expresó el general Carmona Landa.

En la ceremonia se realizó el disparó de una Salva de Honor por parte de una Compañía de Fusilería de la FAM y se realizó el pase de lista de los pilotos caídos. Mateo Reyes Arellano

Ante representantes de organizaciones de familiares de integrantes del Escuadrón 201 y de escuelas de aviación, el comandante de la Fuerza Aérea dijo que México es capaz de dar lo más valioso por defender la paz y la justicia, ante el ejemplo del Escuadrón 201.

Demostraron al mundo que nuestro país, aunque pacífico, es capaz de dar lo más valioso cuando la justicia y la libertad lo demandan; queridos compañeros de la FAM, aquellos héroes del 45 nos legaron una misión que hoy cumplimos con el mismo espíritu, defender la integridad y la soberanía de la nación. “Es por ello que los integrantes FAM, garantes de la seguridad nacional, vigilamos los cielos de México, protegemos su soberanía y aseguramos que el espacio aéreo de nuestro país permanezca libre de amenazas”, afirmó el general Carmona Landa.

En la ceremonia se realizó el disparó de una Salva de Honor por parte de una Compañía de Fusilería de la FAM y se realizó el pase de lista de los pilotos caídos en el escenario del Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial.

fdm