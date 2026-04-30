La explanada del Senado de la República inauguró este martes una exposición que pocas veces se ve en un recinto legislativo: escultura contemporánea con vocación crítica, no arte decorativo ni folclor de aparador. El responsable es Marcos Cojab, artista mexicano cuya plataforma .ALQUIMIAMC. fusiona materia, tiempo y simbolismo para tensar los códigos de la identidad nacional.

La muestra fue impulsada por el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la comisión de Economía, y se inscribe en la Semana de Exposición Cultural, Expresión Plástica y Arte Contemporáneo. Apostar por una propuesta que cruza ingeniería de precisión con narrativa cultural, y no por una exposición costumbrista, dice algo sobre el tipo de agenda que Reyes Carmona busca proyectar.

Marcos Cojab lleva el arte contemporáneo al Senado de la República Excélsior

“Presentar este trabajo en el Senado es colocar el arte en un contexto donde se construye el presente y el futuro de México. Fomentar el arte mexicano desde espacios institucionales es reconocer su valor y abrir puertas a nuevas voces”, afirma Cojab.

La exposición plantea una reflexión que va más allá de lo estético: el arte contemporáneo mexicano tiene algo que decir en los espacios donde se toman decisiones. Una escultura de bulldog con collar de oro conviviendo con las banderas del Estado mexicano no es una imagen menor. Es, precisamente, el tipo de diálogo que Cojab busca provocar.

Con trayectoria en espacios públicos y privados dentro y fuera del país, Cojab es hoy uno de los nombres del arte contemporáneo mexicano que con más claridad apunta hacia el circuito internacional. Su presencia en el Senado no es un reconocimiento institucional: es una conversación que apenas empieza.