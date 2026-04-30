OMP, entre los mejores en cuatro casos de uso del informe 2026 Gartner® sobre Capacidades Críticas

OMP, proveedor líder de planificación de la cadena de suministro impulsada por inteligencia artificial, ha sido clasificado entre los dos mejores en los cuatro casos de uso del informe 2026 de Gartner® sobre Capacidades Críticas para soluciones de planificación de la cadena de suministro en industrias de proceso. Este informe, complemento del Cuadrante Mágico™ de Gartner®, evalúa a 16 proveedores en capacidades críticas y casos de uso del mundo real, ayudando a las organizaciones a evaluar hasta qué punto las soluciones respaldan distintos niveles de madurez en la planificación de la cadena de suministro.

Este reconocimiento sigue a la reciente posición de OMP como el más alto en capacidad de ejecución y el más avanzado en integridad de visión en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2026 para soluciones de planificación de la cadena de suministro: industrias de proceso

Fortaleza constante en casos de uso reales de planificación

Las capacidades críticas que más diferencian a los proveedores de planificación de la cadena de suministro (SCP) para industrias de proceso en 2026 son la planificación impulsada por IA y la automatización de decisiones, la gestión de escenarios y la modelización del impacto financiero, la experiencia de usuario (UX) y la integración unificada de datos.

Las puntuaciones de OMP la sitúan entre los dos mejores en los cuatro casos de uso evaluados: planificación del suministro, planificación integral multientidad, planificación de la demanda y planificación centrada en decisiones. La firma considera que estos resultados reflejan la capacidad de OMP para ayudar a las organizaciones a alinear la demanda y el suministro, evaluar compensaciones y ejecutar decisiones en entornos dinámicos.

"A medida que las cadenas de suministro se vuelven más complejas, la capacidad de tomar decisiones rápidas y seguras es lo que diferencia a las organizaciones resilientes de las reactivas", afirma Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer de OMP. "Este reconocimiento refleja nuestro enfoque en la planificación centrada en decisiones y nuestro compromiso de ayudar a los clientes a actuar con claridad, incluso en los entornos más exigentes".

Impulsando el cambio hacia la planificación centrada en decisiones

El informe de 2026 destaca un cambio hacia la planificación centrada en decisiones y mayores niveles de automatización, a medida que las organizaciones buscan mejorar la velocidad y la calidad de sus decisiones.

La plataforma Unison Planning de OMP respalda este cambio conectando escenarios, datos y decisiones, lo que permite a las organizaciones evaluar compensaciones y actuar con confianza. Innovaciones continuas como UnisonIQ y Unison Decision-Centric Planning mejoran aún más la explicabilidad, la exploración de escenarios y la toma de decisiones automatizada.

"La planificación está evolucionando de generar planes a permitir mejores decisiones", afirma Tom Wouters, Chief Product Officer de OMP. "Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a aumentar la velocidad de decisión mediante IA, transparencia y conocimientos en tiempo real".

Diseñado para la velocidad de decisión y la resiliencia

Las soluciones de planificación de la cadena de suministro desempeñan un papel fundamental en la mejora de la calidad de las decisiones, la alineación de planes en toda la empresa y la habilitación de respuestas más rápidas ante disrupciones.

OMP ayuda a las organizaciones a transformar la complejidad en decisiones más rápidas, mejor informadas y más resilientes.

Obtener copia del informe Gartner® sobre Capacidades Críticas.