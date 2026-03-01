Hallan cuatro cadáveres en carretera de Tlapa, Guerrero

Este domingo fueron encontrados los cuerpos de cuatro hombres con huellas de tortura en la carretera Tlapa-Metlatónoc, a la altura de la comunidad de Cuautipan, Guerrero.

Esta comunidad pertenece al municipio de Atlamajalcingo del Monte, en la Región de la Montaña.

Los cadáveres estaban amarrados de pies de manos y los encontraron tirados al lado de la carretera.

Los cuerpos fueron tirados a un lado de la carretera y personas que circulaban por el lugar los vieron y dieron parte a las autoridades.

Al lugar se presentaron policías ministeriales y un agente del Ministerio Publico, quien levantó la carpeta de investigación correspondiente.

Vecinos de la zona informaron que los cuatro hombres no vivían por el lugar, que no se les hacían conocidos.

Los cuerpos fueron traslados al SEMEFO de Chilpancingo en calidad de desconocidos.

Esta zona es territorio del grupo delictivo de Los Ardillos, quienes se han caracterizado por ser crueles con sus enemigos.

Y en muchos casos han asesinado a personas de otros lugares que llegan a su territorio.

Atacan a balazos a director de Seguridad Pública

En la comunidad Arenal de Álvarez, en Guerrero, fue agredido a balazos el director de Seguridad Pública del municipio de San Jerónimo, Yosdin Jacobo Gil Huitz.

Testigos informaron que cuando circulaba cerca de la primaria de Arenal de Abarca, le dio alcance una motocicleta y desde ahí le dispararon, saliendo ileso el secretario de Seguridad Publica.

JCS