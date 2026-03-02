Sener y CNE lanzan el SIRACP para mayor vigilancia en transporte de hidrocarburos

Con el objetivo de mantener una mayor vigilancia y garantizar la seguridad de las unidades que transportan combustibles, gas LP y petroquímicos, es que la Secretaría de Energía (SENER), en conjunto con la Comisión Nacional de Energía (CNE), crearon y presentaron el Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarios (SIRACP).

El organismo tendrá como tarea principal que cada unidad que circula en las vías de comunicación del país sea plenamente visible y, sobre todo, trazable, bajo lineamientos técnicos y estrictos que permitan eliminan cualquier ambigüedad normativa, así como fortalecen la supervisión y el combate frontal al desvío de combustible al mercado negro.

El SIRACP surge como respuesta operativa a las disposiciones publicadas el 23 de septiembre del año pasado, mediante las cuales se establecieron nuevas reglas para el transporte de petrolíferos, Gas LP y petroquímicos”, dijo Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la SENER.

Explicó que la estrategia se conforma de tres ejes donde destaca la obligación de los permisionarios de portar de manera visible en las unidades un balizado obligatorio con código QR, el cual se convierte en un sello de legalidad verificable en tiempo real por autoridades y ciudadanía.

El segundo es la portación de tecnología GPS interoperables que reporten la ubicación de las unidades cada 30 segundos mientras están en movimiento y que cuentan con la capacidad de almacenamiento de información por hasta 72 horas ante fallas de conectividad.

SIRACP se traduce, ante todo, en respaldo para el permisionario cumplido y tranquilidad para las familias mexicanas, ya que significa contar con un entorno de certeza jurídica y procesos digitales más ágiles. Es una herramienta donde la transparencia y el orden se convierten en la mayor ventaja competitiva de quienes operan con integridad y honestidad”.

El tercer eje tiene que ver con dar la certeza operativa para que la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; y la Secretaría de Energía, actúen de manera coordinada y con información digital en tiempo real sobre el estado de las unidades legales que circulan en el país.

Es importante mencionar que esta medida permite que cualquier ciudadano pueda verificar en tiempo real la existencia legal de una unidad, además de que las autoridades puedan acceder a información detallada para la supervisión del permiso.

De esta manera, se protege el patrimonio empresarial, se reducen riesgos en carretera y se robustecen los mecanismos internos de supervisión.

El director general de la CNE, Juan Carlos Solís Ávila, dijo que el SIRACP es un esfuerzo institucional que fortalece la supervisión, la trazabilidad y la seguridad del sector energético, así como la legalidad y la transparencia en el transporte y distribución de petrolíferos.

jcp