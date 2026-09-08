Asesinan a Amy Navarrete, excandidata a la alcaldía de Matías Romero, Oaxaca

Asesinan a excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero, Amy Navarrete Arriola, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

La excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Amy Navarrete Arriola, fue asesinada por un grupo armado mientras se encontraba en una fiesta en la localidad de Paso del Guayabo.

En el ataque fue asesinada otra persona más identificada extraoficialmente como Carlos N.

El reporte preliminar indica que un grupo armado irrumpió en una celebración privada donde se encontraba la excandidata. Especial

En un video que circuló en redes sociales, se observan los dos cuerpos de las víctimas postrados en el lugar donde se llevaba a cabo la celebración.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha emitido información al respecto.