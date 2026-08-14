Comando irrumpe en salón de fiestas en Oaxaca; mata a tres y deja un herido

Tres personas fueron asesinadas por un grupo armado mientras se encontraban en una fiesta en el salón “Baby Oh”, ubicado en el centro del municipio de Santo Domingo Zanatepec, ubicado en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.

El ataque quedó registrado en varios videos que muestran el momento del ataque, en los momentos que la mayoría de los invitados estaban en la pista de baile. En la grabación se escuchan al menos 12 disparos que dispersan a los asistentes.

En otro de los videos, uno de los asistentes narró lo sucedido: “Estábamos en la fiesta y hubo un atentado, balazos, y no sabemos qué paso, creo que mataron a dos, tres personas”.

Testigos señalaron que personas armadas descendieron de una camioneta e ingresaron al salón de fiestas.

De acuerdo con reportes extraoficiales, las tres personas que perdieron la vida son Basilio M. A., de aproximadamente 60 años; Felipe G. C., de unos 65 años, y Julio M. A., de alrededor de 56 años. En el ataque, un músico resultó lesionado.

Al lugar arribaron las autoridades locales; sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha informado nada al respecto.