¡Onda de calor y tormentas! Clima severo pegará en el país este miércoles
Madrugadas frías de hasta 0 °C en zonas serranas darán paso a tardes abrasadoras con temperaturas de más de 45 °C en el norte.
México vivirá este miércoles una jornada de clima contrastante y severo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé amaneceres fríos de hasta 0 °C en zonas altas, tardes sofocantes de más de 45 °C y la presencia de lluvias intensas provocadas por el monzón mexicano y dos ondas tropicales.
El ambiente frío arrancará en las primeras horas del día con temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Sin embargo, hacia la tarde el termómetro se elevará drásticamente en el norte, Pacífico, Golfo de México y la Península de Yucatán.
Temperaturas extremas: ¿Dónde apretará más el calor?
Recomendación oficial: Se exhorta a la población a mantenerse bien hidratada, usar ropa de colores claros de manga larga, evitar la exposición prolongada al sol y brindar especial atención a niños y adultos mayores.
¿En qué estados lloverá más fuerte?
La combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 37 y la aproximación de una nueva onda tropical a la Península de Yucatán desencadenarán precipitaciones:
Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, encharcamientos, inundaciones y crecida de ríos o arroyos, por lo que Protección Civil pide extremar precauciones.
Ráfagas de viento y mar de fondo
Se pronostican vientos con ráfagas de 50 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) y de 40 a 60 km/h en el noreste y sureste del país, capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios. Asimismo, se mantendrá mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura desde la costa occidental de Baja California hasta Chiapas.