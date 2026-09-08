¡Onda de calor y tormentas! Clima severo pegará en el país este miércoles

México vivirá este miércoles una jornada de clima contrastante y severo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé amaneceres fríos de hasta 0 °C en zonas altas, tardes sofocantes de más de 45 °C y la presencia de lluvias intensas provocadas por el monzón mexicano y dos ondas tropicales.

El ambiente frío arrancará en las primeras horas del día con temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Sin embargo, hacia la tarde el termómetro se elevará drásticamente en el norte, Pacífico, Golfo de México y la Península de Yucatán.

Temperaturas extremas: ¿Dónde apretará más el calor?

Iguales o superiores a 45 °C: Noreste de Baja California (inicia onda de calor).

De 40 a 45 °C: Noroeste de Sonora, centro/sur de Sinaloa, noreste de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Recomendación oficial: Se exhorta a la población a mantenerse bien hidratada, usar ropa de colores claros de manga larga, evitar la exposición prolongada al sol y brindar especial atención a niños y adultos mayores.

¿En qué estados lloverá más fuerte?

La combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 37 y la aproximación de una nueva onda tropical a la Península de Yucatán desencadenarán precipitaciones:

Lluvias intensas: Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Michoacán (costa y sur) y Guerrero (oeste y costa).

Lluvias muy fuertes: Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Lluvias fuertes: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos: Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, encharcamientos, inundaciones y crecida de ríos o arroyos, por lo que Protección Civil pide extremar precauciones.

Ráfagas de viento y mar de fondo

Se pronostican vientos con ráfagas de 50 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) y de 40 a 60 km/h en el noreste y sureste del país, capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios. Asimismo, se mantendrá mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura desde la costa occidental de Baja California hasta Chiapas.