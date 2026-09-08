Estudiante de Odontología muere tras ataque armado en Jiutepec, Morelos

Un joven estudiante de Odontología fue asesinado en un ataque a balazos registrado este martes en el municipio de Jiutepec, Morelos.

El hecho sucedió mientras el estudiante circulaba en un vehículo por la colonia Lomas de Jiutepec.

La víctima recibió al menos tres disparos, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y chocara contra una ruta.

El asesinato ocurrió cerca de las 08:10 horas sobre la calle Iztaccíhuatl, donde quedó un Nissan March rojo con el conductor en el interior.

Paramédicos acudieron para brindarle atención, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Gabriel va a prisión por intentar matar a una mujer

Por el delito de feminicidio en grado de tentativa, la Fiscalía de Morelos obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Gabriel “N”, identificado como probable responsable de tratar de privar de la vida a una mujer con un arma blanca en el municipio de Tlalnepantla.

Al celebrarse la audiencia en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincular a proceso al hombre y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

Además, estableció dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos se suscitaron el 18 de agosto de 2024, cuando la víctima caminaba rumbo a su domicilio en el municipio de Tlalnepantla, en donde fue sorprendida por su ex pareja, Gabriel “N”, quien presuntamente la atacó con un arma blanca, intentando privarla de la vida.

Aquel día, el hombre escapó mientras la mujer lesionada fue trasladada a un hospital.

Al activarse el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio, el Ministerio Público especializado inició las diligencias y estableció la probable participación de Gabriel “N”, obteniendo orden de aprehensión en su contra, ejecutada en la localidad El Pedregal de Tlalnepantla, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para llevarlo ante el juez que lo vinculó a proceso.