Detienen a síndico y regidor en Oaxaca por violencia política contra alcaldesa 

El síndico municipal de Santiago Choápam, Oaxaca, Jorge M. M., y el regidor de Hacienda, Abelino B. C., fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGEO) al ser acusados del delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en agravio de la presidenta municipal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en junio pasado, cuando la víctima, Dolores Luciano Valadés sostenía una reunión con vecinos de Santo Domingo Latani, fue desacreditada por sus excompañeros de cabildo, además de ser retenida contra su voluntad y obligada a firmar un acta mediante la cual pretendían hacerla renunciar a su cargo y desconocerla como autoridad municipal.

Asimismo, con el apoyo de la tesorera, Liliana Gómez Ilescas, bloquearon la cuenta bancaria del Ayuntamiento lo que le impedía cubrir pagos urgentes como el servicio de luz eléctrica y atender las participaciones económicas que reclamaban las agencias municipales.

Desde que tuvo conocimiento de los hechos, la FGEO inició las investigaciones correspondientes bajo perspectiva de género, reconociendo que las agresiones contra mujeres que participan en la vida pública y ejercen cargos de representación constituyen una forma de violencia que busca limitar, menoscabar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Sobre el caso se iniciaron las carpetas de investigación 13427/FEDE/FEDE/2026 y 17807/FEDE/FEDE/2026, posteriormente acumuladas. Con las pruebas recabadas, el agente del Ministerio Público solicitó el 19 de agosto las órdenes de aprehensión ante un juez.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones arrestaron a los exservidores públicos sobre la carretera federal 190, en el tramo Oaxaca-Istmo, y posteriormente fueron puestos a disposición del juez.