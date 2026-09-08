Morelos se ahoga en ambiente propio

La contaminación en Morelos podría tener algunas soluciones de mitigación, sin embargo, la gobernadora Margarita González Saravia parece no tener ideas para proponer.

La Coalición Ambiental Cuautla señaló que la quema de caña, el relleno sanitario, el parque industrial y la termoeléctrica de Huexca generan afectaciones al aire, el agua y el suelo.

Lo peor es que la administración de González Saravia no muestra interés por las causas que han provocado la presencia de partículas finas que pueden llegar al torrente sanguíneo y causar enfermedades respiratorias, principalmente en menores de edad y adultos mayores.

Y está demostrado que pese a que la región no cuenta con la movilidad ni con los niveles de actividad industrial de una metrópoli, en ocasiones la calidad del aire registra parámetros similares a los de la Ciudad de México.

La organización consideró necesario revisar las prácticas que generan polución y promover estrategias que reduzcan el impacto sobre el suelo y las fuentes de agua.

El gobierno morelense se hunde cada vez más, luego de que diversos sectores y habitantes han manifestado su inconformidad por la poca atención a temas prioritarios en el estado.