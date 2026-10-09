Aseguran 266 tragamonedas ilegales en operativos en CDMX

Un total de 266 máquinas tragamonedas fueron aseguradas durante una serie de operativos desplegados en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, como parte de investigaciones relacionadas con establecimientos donde presuntamente operaban equipos de juego sin los permisos correspondientes.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina-Armada de México, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Secretaría de Administración y Finanzas capitalina y la Fiscalía General de Justicia local.

Las investigaciones permitieron ubicar distintos establecimientos en los que funcionaban máquinas de juego sin autorización. Con los indicios recabados, el Ministerio Público Federal solicitó órdenes judiciales para intervenir los inmuebles.

El despliegue se realizó de manera simultánea en distintos puntos de la capital.

En dos establecimientos localizados sobre la calle López, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, las autoridades aseguraron 24 unidades de procesamiento central, 22 monitores, dos equipos de grabación de videovigilancia, máquinas tipo garra para obtener peluches y 20 tragamonedas tipo pinball.

En otro local de la misma calle fueron decomisadas 17 máquinas tipo pinball, 10 equipos de cómputo completos, ocho máquinas pequeñas de premios, cinco tragamonedas y dos equipos adicionales para extracción de peluches.

De manera paralela, en la colonia San José Aculco, alcaldía Iztapalapa, las fuerzas de seguridad intervinieron un inmueble de la calle Santa María la Purísima, donde localizaron 26 equipos con juegos integrados, siete máquinas tipo pinball, cuatro máquinas barredoras, dos pantallas, mobiliario y dinero en efectivo.

En otro establecimiento ubicado sobre la calle Cosmógrafos fueron aseguradas 20 CPU y nueve máquinas tragamonedas.

Además de los cinco cateos, personal de la Secretaría de Administración y Finanzas realizó ocho verificaciones administrativas en inmuebles ubicados en zonas como Arcos de Belén, Glorieta de los Insurgentes, Plaza San Rafael, Corregidora, San Cosme, Rosario y Manzanares, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante las inspecciones, los responsables de los establecimientos no lograron acreditar la legal procedencia de las máquinas, por lo que fueron aseguradas otras 103 unidades.

El balance final de la operación fue de 163 tragamonedas aseguradas durante los cateos y 103 más en las verificaciones administrativas, además de equipos de cómputo, monitores, sistemas de videovigilancia, mobiliario y efectivo.

Todo lo decomisado quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones y los procedimientos administrativos y ministeriales correspondientes.