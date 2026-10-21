Recuperan 48 mil mdp por huachicol fiscal; decomisan 173 millones de litros

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se han recuperado 48 mil 411 millones de pesos en el pago del IEPS respecto a 2025, tras la estrategia federal contra el comercio de huachicol fiscal.

Destacó la creación del Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos para vigilar la cadena de valor, la cancelación de gasolinerías, bajas en el RFC y la detención de integrantes de grupos delictivos, desde importadores hasta distribuidores. Adelantó que se analizan cambios legales para reducir la figura del comercializador y que la ANAM se coordina con EU para certificar buques.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, detalló que en 2025 se identificaron desbalances por 8 mil 824 millones de litros (61 mil 785 mdp), concentrándose 72% en comercialización.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, Juan José Vidal, puntualizó que las ventas de Pemex aumentaron 17.9% (160 mil 589 mdp) a septiembre de 2026. El SAT cerró 2 mil 224 empresas por falta de permisos, aplicó 6 mil 483 multas, dio de baja 180 firmas por contrabando y catalogó 175 como factureras.

El director de Pemex, Juan Carlos Carpio, reportó una producción estable de 1.76 millones de barriles diarios, alza de 7.5% en gas natural y la meta de invertir 1.8 billones de pesos a 2030. Además, la refinación subió 81% respecto a 2018.

A la FGR se notificaron 152 casos de contrabando por el SAT, 127 de la Procuraduría Fiscal, 150 de la CNE, 11 de la ANAM y 10 mil 674 por Pemex. En operativos se ha detenido a 2 mil 539 personas y asegurado 173.7 millones de litros.

Foto: Especial.

Incautan 173 millones de litros de huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se han recuperado 48 mil 411 millones de pesos en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), respecto a 2025, tras la estrategia federal para combatir el comercio ilícito de combustibles o el llamado huachicol fiscal.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo destacó que en las acciones contra el huachicol fiscal se creó el Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos para dar seguimiento a toda la cadena de valor desde la importación, la comercialización, el transporte, el expendio, la distribución y el almacenamiento.

Hay grupos delictivos, podríamos decirlo así, que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada, que han sido detenidos, desde el responsable de la importación hasta el distribuidor. Hay gasolinerías que se han cancelado, se han bajado distintos números del Registro Federal de Contribuyentes. Y ahora nos estamos dedicando mucho, o el equipo se está dedicando mucho, a los permisos de comercialización”, expuso.

La mandataria federal adelantó que se analizan cambios en leyes para disminuir la figura del comercializador. Al exponer el informe de resultados de Pemex, Energía y el SAT, la titular del Ejecutivo indicó que, con el monitoreo realizado, en caso de encontrarse alguna irregularidad se realiza una inspección, procedimientos administrativos y denuncias penales si corresponde al caso. Además, informó que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) mantiene comunicación con su contraparte en Estados Unidos para certificar que los buques lleguen a territorio mexicano con el mismo combustible con el que salieron.

Luz Elena González, titular de la Sener. Foto: Cuartoscuro.

Sener cierra espacio al comercio ilícito de combustibles

En su intervención, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que en 2025 se identificaron desbalances de 8 mil 824 millones de litros equivalentes a 61 mil 785 millones de pesos, particularmente en el segmento de comercialización, por lo que, para contrarrestarlo, las empresas responsables deberán ponerse al corriente en el pago de impuestos.

Este desbalance que se presentó fue de 8 mil 824 millones de litros, equivalentes a 61 mil 700 millones de pesos anuales. El mayor desbalance de todos, el 72%, se acumula en el segmento de comercialización”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro, puntualizó que la recuperación de los 48 mil 411 millones de pesos de IEPS significa que el SAT reportó un aumento en el volumen de ventas de combustibles sujetos al pago de IEPS, de 4.4% entre 2024 y 2025 y de 13.4% de 2025 a 2026.

Expuso que en importaciones se ha incrementado en 10.54% el volumen de combustibles, pasando de 23 mil 933 millones de litros a 26 mil 455 millones de litros.

Vidal Amaro detalló que hay un incremento de 17.9 % en las ventas de Pemex por 160 mil 589 millones de pesos entre enero y septiembre de 2026. En el SAT se han cerrado 2 mil 224 empresas por no tener permisos, se emitieron 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras, se han dado de baja 180 empresas por contrabando y 175 han sido catalogadas como factureras.

Juan Carlos Carpio, director general de Pemex. Foto: Cuartoscuro.

Producción de Pemex se mantiene estable

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que actualmente la producción de petróleo se mantiene estable de 1.76 millones de barriles diarios de una meta de 1.8 millones; mientras que en gas natural la producción se incrementó en 7.5 %, es decir, 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios.

El funcionario federal anunció que hacia 2030 se plantea una inversión de 1.8 billones de pesos para seguir fortaleciendo a Pemex.

El titular de Pemex afirmó que actualmente la empresa del Estado produce más petroquímicos y fertilizantes que fortalecen a la industria y al campo, tiene una deuda menor y cuenta con más recursos para invertir. Además, cuenta con un programa de inversión sólido para seguir fortaleciendo la producción, la refinación y el desarrollo energético del país durante los próximos años.

Sostuvo que actualmente Pemex refina 81 % más petróleo que en 2018, al pasar de alrededor de 612 mil barriles por día a más de un millón 100 mil barriles diarios; ello es gracias a la operación constante de las refinerías, la incorporación de la refinería Olmeca y las mejoras operativas en instalaciones estratégicas de la refinería de Tula.

Notifican a la FGR 152 casos de contrabando

En el reporte de actividades se notificó que se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR): por el SAT, 152 casos de contrabando e incumplimiento de controles volumétricos; por la Procuraduría Fiscal de la Federación, 127 casos por defraudación fiscal; por la Comisión Nacional de Energía (CNE), 150 casos por inconsistencias en los volúmenes de despacho presentados; por Pemex, 10 mil 674 casos por robo de combustibles, y por la ANAM, 11 casos por contrabando y falsa declaración de volúmenes de importación.

Mientras que en los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la FGR se ha detenido a 2 mil 539 personas, se han decomisado 5 mil 572 unidades de transporte y se han incautado 173.7 millones de litros de combustibles.

Cuartoscuro

Sheinbaum descarta huachicol en megadecomiso de Guanajuato

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum confirmó que el caso del megadecomiso de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, no se trató de huachicol.

La Presidenta de la República explicó que la empresa Grupo Simsa, cuenta con los permisos vigentes y regularizó las anomalías encontradas en el transporte de combustibles.

No, se hizo la investigación por parte de la fiscalía. El conocimiento que tenemos es que, tendría que informarlo en la fiscalía, con todo detalle. Pero en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar. La empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos. Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa”, concluyó.

*mcam