Uso de fracking para extraer gas apunta a N.L., Coahuila y Tamaulipas: SENER  

Al comparecer ante senadores, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que el uso de la tecnología conocida como fracking para extraer gas natural iniciará en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, si así lo avala el comité técnico creado por la Presidencia de la República.

El fracking o fracturación hidráulica es un método de extracción de hidrocarburos, omo gas natural y petróleo, que se encuentran atrapados en capas de roca profunda y poco permeable, mediante la inyección de millones de litros de agua, método que rechazan las organizaciones ambientalistas.

Ante la Comisión de Energía del Senado, González planteó que esta tecnología ayudará a México a atender la dependencia del gas importado, pues hoy el 75 por ciento del gas natural consumido en el país proviene principalmente de Estados Unidos, del cual el 93 por ciento se extrae con el uso del fracking.

Informó que el comité de expertos ya presentó los primeros hallazgos, recomendando a Pemex continuar analizando la viabilidad y extracción de gas natural en las cuencas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De confirmarse la presencia de gas se verificaría si existe la posibilidad de extraer agua salobre en pozos profundos y si estos no están conectados a otros cuerpos de agua dulce superficiales.

“Este comité recomendó a Pemex continuar analizando la viabilidad y la extracción en las cuencas Sabinas- Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos. En ese trabajo se encuentran en estos momentos Petróleos Mexicanos.

Quiero ser enfática en este punto. No permitiremos que se afecte el agua para consumo humano y cualquier actividad exploratoria tiene que realizarse con el mayor cuidado con base en la evidencia científica y de la mano con las comunidades locales, destacó

PRECIO DE COMBUSTIBLES

Por otra parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González expuso que la política de control de precios en la gasolina y el gas ha permitido sortear los altos precios de los combustibles ante a inestabilidad en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico.

En México, esta crisis que se está viviendo a nivel internacional, no la sufrimos de manera directa los y los mexicanos porque fortalecimos nuestra soberanía.

Aquí no se dio el incremento de precios que se dio en Europa y que se dio en Estados Unidos por los combustibles, aquí controlamos la inflación, debido a que fortalecimos a Pemex y estamos produciendo más combustibles”, aseveró.

FORTALECER A PEMEX

La titular de la SENER, señaló que Pemex redujo su dependencia de las importaciones y con ello se fortalece la soberanía energética.

Agregó que se incrementaron actividades de exploración de petróleo con 109 pozos concluidos en funcionamiento, es decir más del 36.6 por ciento.

La uncionaria federal destacó que Pemex informó sobre el nivel más alto de producción desde 2013, con un millón 240 mil barriles diarios.

Pemex ha comenzado a recuperar la confianza de los inversionistas. Mejoró su calificación crediticia no ocurrida en 12 años. Hay confianza en nuestra petrolera”, dijo.

CFE Y PROYECTOS MIXTOS

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que los proyectos de desarrollo mixto entre la Comisión Federal de Electricidad y el sector privado son esquemas muy bondadosos debido a que sus activos no se ceden ni se concesionan, son propiedad del Estado.

Indicó que están en curso 102 proyectos mixtos y 19 proyectos privados con tecnología fotovoltaica y eólica que se ubican en las regiones que necesitan mayor capacidad de generación eléctrica.