Aseguran pipas y tanques para huachicoleo cerca de ducto de Pemex en Ciudad Victoria
Elementos del Ejército, en coordinación con fuerzas federales y estatales, aseguraron un predio bardeado, presuntamente utilizado para el almacenamiento y tráfico ilegal de hidrocarburos.
Elementos del Ejército, fuerzas federales y estatales aseguraron un predio ubicado en las afueras de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde fueron encontradas diversas pipas utilizadas para el tráfico ilegal de hidrocarburos.
El operativo se realizó la tarde-noche del viernes sobre el camino que conduce a la carretera Ciudad Victoria–Matamoros, a unos 15 minutos de la capital.
Los agentes llegaron a un terreno rústico bardeado, cuyo interior no podía observarse a simple vista.
Con el respaldo de una orden federal, ingresaron al lugar y aseguraron el inmueble, así como tanques y fractank.
El sitio asegurado se localiza a poca distancia de un ducto que comunica Altamira con Cadereyta, Nuevo León, donde se refina el petróleo y se producen sus derivados.
Hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado sobre lo realizado.