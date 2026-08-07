Aseguran pipas y tanques para huachicoleo cerca de ducto de Pemex en Ciudad Victoria

Elementos del Ejército, fuerzas federales y estatales aseguraron un predio ubicado en las afueras de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde fueron encontradas diversas pipas utilizadas para el tráfico ilegal de hidrocarburos.

El operativo se realizó la tarde-noche del viernes sobre el camino que conduce a la carretera Ciudad Victoria–Matamoros, a unos 15 minutos de la capital.

Los agentes llegaron a un terreno rústico bardeado, cuyo interior no podía observarse a simple vista.

Con el respaldo de una orden federal, ingresaron al lugar y aseguraron el inmueble, así como tanques y fractank.

La movilización de los cuerpos de seguridad se registró la tarde-noche de este viernes sobre un camino de terracería que conecta con la carretera Ciudad Victoria–Matamoros. Alfredo Peña

El sitio asegurado se localiza a poca distancia de un ducto que comunica Altamira con Cadereyta, Nuevo León, donde se refina el petróleo y se producen sus derivados.

Hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado sobre lo realizado.