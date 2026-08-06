Localizan toma clandestina de combustible en Nopala, Hidalgo

Una toma clandestina utilizada presuntamente para la extracción ilegal de hidrocarburo fue localizada e inhabilitada durante un cateo realizado por autoridades federales en un predio de la comunidad de Buena Vista en el municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo.

La intervención se llevó a cabo luego de una denuncia presentada por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), que detectó indicios de una conexión irregular dentro del inmueble.

Con base en esa información, un juez federal autorizó la orden de cateo para inspeccionar el lugar.

Durante la diligencia, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyados por elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, localizaron una toma clandestina conectada a infraestructura relacionada con el transporte de hidrocarburos.

En el sitio fueron asegurados diversos aditamentos utilizados para este tipo de conexiones, entre ellos una manguera de alta presión, dos niples, dos coples y una válvula, además del predio donde se encontraba la instalación, el cual quedó bajo resguardo como parte de la investigación.

El operativo contó con apoyo de personal de Pemex y Protección Civil, mientras que elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Municipal y corporaciones estatales establecieron un perímetro de seguridad durante el desarrollo del cateo.

La carpeta de investigación continuará para determinar quiénes estarían relacionados con la instalación y operación de la toma clandestina.