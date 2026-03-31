Aseguran más de 99 mil litros de hidrocarburo en Apaseo y Querétaro

La Secretaría de Seguridad y Paz informó el aseguramiento de más de 99 mil litros de hidrocarburo en dos operativos realizados sobre la carretera federal 45D, en el tramo entre Apaseo el Grande y Querétaro. Las acciones derivaron además en la detención de dos huachicoleros y el aseguramiento de unidades de transporte.

En un primer despliegue, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detectaron un tractocamión con semirremolque tipo tanque.

Durante la inspección, el conductor no pudo acreditar la procedencia legal del combustible, equivalente a 33 mil 312 litros de gasolina, además de presentar inconsistencias en la documentación.

El detenido fue identificado como Edgar Miguel “N”, de 29 años, originario de Puebla. En el lugar también fue asegurado un tractocamión Freightliner 2023 y un tanque con capacidad de 33 mil 500 litros.

Segundo aseguramiento: más de 65 mil litros adicionales

En una segunda intervención, sobre la misma vía a la altura de la comunidad San Pedro Tenango El Nuevo, autoridades estatales, en coordinación con la Guardia Nacional y personal de PEMEX, localizaron un tractocamión con doble autotanque mal estacionado.

Al revisar la unidad, el conductor carecía de documentación que acreditara la legalidad del hidrocarburo. Además, se detectaron irregularidades en el pedimento de importación, ausencia de factura de origen y fallas técnicas en la documentación.

El hidrocarburo asegurado fue trasladado a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex. Facebook

La unidad transportaba aproximadamente 65 mil 917 litros de hidrocarburo.

El segundo detenido fue Luis Enrique “N”, de 41 años, con domicilio en Nuevo León. También se aseguraron un tractocamión Scania 2024, semirremolques tipo tanque y equipo complementario.

Traslado del combustible asegurado

El hidrocarburo asegurado fue trasladado a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex en Celaya, donde quedó bajo resguardo oficial.

Por su parte, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que integrará las carpetas de investigación correspondientes por posibles delitos relacionados con el trasiego ilegal de hidrocarburos.

El corredor carretero entre Guanajuato y Querétaro ha sido identificado como una zona estratégica en el tránsito de combustibles, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar operativos contra el huachicol.

Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para reducir el mercado ilícito de hidrocarburos, que impacta tanto en la economía como en la seguridad pública.

asc