Aseguran centro clandestino de “huachicol” en Hidalgo

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y fuerzas federales permitió el aseguramiento de un inmueble en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde presuntamente operaba un centro clandestino de procesamiento de combustibles.

La acción formó parte de una estrategia nacional contra el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos que también incluyó intervenciones en San Luis Potosí y Morelos.

De acuerdo con la información oficial, en el predio localizado en Tizayuca fueron asegurados más de 456 mil litros de presunto hidrocarburo o producto químico, además de 32 contenedores con capacidad de mil litros y 25 contenedores de cinco mil litros.

En el lugar también se encontraron equipos de cómputo, monitores y diversa documentación relacionada con las actividades investigadas.

Las autoridades informaron que, en conjunto, los operativos realizados en las tres entidades permitieron desmantelar cuatro centros de procesamiento ilegal, donde se localizaron tanques de almacenamiento, maquinaria, líneas de producción y vehículos utilizados para el manejo de petrolíferos.

Las investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estas operaciones clandestinas.