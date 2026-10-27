Aseguran armas y más de 200 bolsas con presuntas drogas en Tula, Hidalgo; hay tres detenidos

Un total de 209 bolsas con presuntas sustancias ilícitas, dos armas de fuego y cartuchos útiles fueron asegurados durante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la localidad de Xochitlán de las Flores, en Tula de Allende, Hidalgo, que derivó en la detención de dos mujeres y un hombre.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que la intervención se realizó como parte de las labores de investigación que desarrolla la corporación en esta zona del municipio.

Entre los indicios localizados se encuentran 60 bolsas con una sustancia sólida cristalina de color blanco, así como 149 envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana.

También fueron aseguradas dos armas de fuego: una corta y otra larga, esta última con características de un fusil tipo AK-47, además de un cargador abastecido con cartuchos útiles.

Las personas detenidas fueron identificadas por sus iniciales como A. L. M. F., Z. K. M. F. y J. A. V. V., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

La autoridad ministerial será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los tres implicados.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su posible relación con otros hechos delictivos.