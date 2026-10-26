Vinculan a proceso a pareja en Hidalgo por infanticidio y violación

Por el presunto infanticidio de un niño de dos años, dos personas identificadas como Miguel Ángel “N” y Mirari Matzin “N” fueron vinculadas a proceso en Hidalgo, luego de que un juez de control encontrara elementos suficientes para continuar el procedimiento penal en su contra.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que ambos son investigados por los delitos de homicidio doloso calificado agravado, violación equiparada agravada y violencia familiar equiparada agravada, por hechos ocurridos en la localidad de El Jagüey, municipio de Santiago de Anaya.

De acuerdo con las indagatorias, el menor presuntamente sufrió violencia física y sexual, así como lesiones que afectaron gravemente su salud y finalmente le provocaron la muerte.

La carpeta de investigación se inició el pasado 16 de octubre, después de que las autoridades recibieran el reporte del ingreso del niño al Hospital Regional de Taxadho.

Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público presentó el caso ante un juez de control y formuló imputación contra ambas personas durante la audiencia inicial.

La autoridad judicial determinó vincularlas a proceso y les impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos. Ambos imputados se presumen inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria.