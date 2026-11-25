Un domicilio fue cateado luego de una denuncia ciudadana ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien obtuvo la autorización para realizar la orden judicial donde se vendía combustible, además aseguraron armas y cartuchos en la Comarca Lagunera de Durango.

La dependencia federal informó que fue a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) que su personal en la subsede de Gómez Palacio, recibió una llamada telefónica en la que una persona alertaba que en un inmueble ubicado en el ejido La Loma, de Lerdo, personas expendían combustible sin las medidas de seguridad.

Ante estos hechos el Ministerio Público de la Federación inició la investigación respectiva.

Decomiso de hidrocarburo

Como parte de las investigaciones se ejecutó la orden de cateo, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Durante la ejecución las autoridades aseguraron tres armas de fuego y 11 cartuchos útiles; nueve bidones de material sintético con capacidad de 50 litros cada uno, conteniendo un total de 385 litros aproximadamente de un líquido color amarillo y el inmueble quedó a disposición de la representación social.

En la diligencia judicial participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes permanecieron en el exterior de la vivienda.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la FGR en la entidad, para continuar con las investigaciones correspondientes.