Aseguran casi 20 mil litros de hidrocarburo en Coahuila

Personal de la Defensa, Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex aseguraron huachicol en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

Elementos de la Sedena recibieron una llamada anónima en el pueblo mágico, donde al acudir aseguraron dos tomas clandestinas herméticas; un tractocamión y una moto bomba.

Además de un autotanque con 19 mil 500 litros de hidrocarburo.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Saltillo para continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

Dan 12 años de prisión a huachicolero

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro, obtuvo fallo condenatorio en contra de Fernando “N”, por su participación penal en el delito de posesión ilícita de petrolífero.

En atención a la recepción de un Informe Policial Homologado (IPH), suscrito por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, quienes detectaron sobre la carretera federal 57 un tractocamión tipo pipa que circulaba en carril prohibido y cuyo conductor realizaba maniobras mientras utilizaba dispositivos electrónicos mientras conducía.

Tras marcarle el alto e inspeccionar la unidad, los policías percibieron un fuerte olor a gasolina y localizaron aproximadamente 20 mil litros de hidrocarburo, sin que el conductor acreditara la legal procedencia o transporte del petrolífero mediante documentación correspondiente.

Durante las diligencias ministeriales fueron asegurados un tractocamión tipo pipa con capacidad aproximada de 20 mil litros, una camioneta relacionada con los hechos, diversos equipos de telefonía celular y otros indicios vinculados con la investigación.

Como resultado, se confirmó que el líquido asegurado correspondía a gasolina y que el hoy sentenciado no contaba con permisos o autorizaciones expedidas por la autoridad competente para el transporte del hidrocarburo.

Posteriormente, el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro vinculó a proceso al imputado e impuso como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa.

Luego de las etapas procesales correspondientes y del desarrollo de la audiencia de juicio oral, el juzgador emitió fallo condenatorio contra Fernando “N”, consistente en una pena de 12 años de prisión, multa equivalente a 12 mil Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso del petrolífero asegurado.