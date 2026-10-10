ASEA descarta contaminación en inmediaciones de refinería en Salina Cruz

Personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizó una inspección en la refinería Antonio Dovalí Jaime, de Pemex, en el puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ante reportes de posible contaminación.

Los inspectores de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), acudieron a la planta, para verificar que las actividades se realicen operativamente seguras y sin afectación al medio ambiente.

Como parte del recorrido se inspeccionó el punto de descarga de la refinería al mar y la unión de Boca de Río con el mar, sin que se observara la presencia de hidrocarburo, manchas oscuras ni iridiscencias.

Como parte del protocolo, se revisó la aplicación de planes de contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención por eventuales emergencias.

Los inspectores también recorrieron la Playa El Zanjón, situada a la salida de la refinería, y no detectaron la presencia de iridiscencia.

El órgano encargado de regular y supervisar la cadena de valor del sector hidrocarburos en México también recorrió la playa La Ventosa, donde observó la presencia de fauna y actividades de pesca rivereña.